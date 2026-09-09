به گزارش تابناک؛ حمله به یک نفتکش در آب‌های عراق، تلفات جانی در پی نداشته و به بروز آتش‌سوزی در این نفتکش منجر شده است. به گفته مقامات عراقی، این نفتکش حامل دو میلیون بشکه نفت کوره (مازوت) عراقی بوده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) هم با تأیید وقوع حمله به یک نفتکش در فاصله ۲۸ مایل دریایی جنوب شرقی «الفاو، عراق»، تأکید کرد که این کشتی با یک «پرتابه ناشناس» مورد هدف قرار گرفته است.

ساعاتی پیش نیز این سازمان از بروز چندین حادثه در شمال خلیج فارس و دریای عمان خبر داده بود. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین اعلام کرده بود که یک نفتکش در فاصله ۲۴ مایل دریایی شمال غربی بندر راشد، امارات مورد هدف قرار گرفته است.

اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، موجب ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا شده و کشور‌های منطقه را با چالش مواجه کرده است.

واشنگتن با حمله به پنج نفتکش ایرانی در شامگاه سه‌شنبه تلاش کرد تا شکست‌های راهبردی خود در مقابل ایران را جبران کند، اما این اقدامات نیز با حمله ایران به دو شناور آمریکایی و هشت نفتکش، ۱۰ فروند کشتی متخلف که قصد عبور ناایمن از تنگه هرمز را داشتند، پاسخ داده شد.

حاکمیت تنگه هرمز در دستان ایران است و هرگونه عبور و مرور از این منطقه باید با هماهنگی و اجازه ایران صورت گیرد.

منبع: فارس