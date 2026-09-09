عکس: بازماندهٔ مدرسهٔ شجره طیبه
خانوادهها در میان ویرانههای متلاشیشدهٔ مدرسهٔ شجره طیبه در میناب، گرد هم آمدهاند تا برای حدود ۱۲۰ کودک که در نخستین روز جنگ در حملهٔ هوایی آمریکا به شهادت رسیدند، سوگواری و یادبود برگزار کنند. عکس: وحید سالمی
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برچسبها:عکس خبری مدرسه شجره طیبه هرمزگان میناب
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