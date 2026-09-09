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کد خبر: ۱۳۹۳۶۲۶
بازدید: ۶۴۱

عکس: بازماندهٔ مدرسهٔ شجره طیبه

خانواده‌ها در میان ویرانه‌های متلاشی‌شدهٔ مدرسهٔ شجره طیبه در میناب، گرد هم آمده‌اند تا برای حدود ۱۲۰ کودک که در نخستین روز جنگ در حملهٔ هوایی آمریکا به شهادت رسیدند، سوگواری و یادبود برگزار کنند. عکس: وحید سالمی

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برچسب‌ها:
عکس خبری مدرسه شجره طیبه هرمزگان میناب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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