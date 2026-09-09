رونمایی کتاب «سخت ولی شیرین»؛ روایت زنی که جنگ را از ۱۵سالگی زندگی کرد

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، رونمایی کتاب «سخت ولی شیرین» حاوی خاطرات شهناز اشکیان، همسر سردار مرتضی قربانی، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور با حضور مدیر انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، نویسنده اثر، جمعی از همسران شهدای مدافع حرم، فرماندهان و فعالان حوزه ادبیات مقاومت در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار شد؛ مراسمی که در آن، خاطرات یک زن از سال‌های نوجوانی و حضور در دفاع مقدس، بهانه‌ای برای بازخوانی نقش زنان در جنگ و ضرورت ثبت روایت‌هایی شد که بخش قابل توجهی از آنها هنوز در انتظار انتشار و پژوهش هستند.

حسن علایی‌فعال، از سخنرانان ابتدایی این مراسم، با معرفی ساختار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، به فعالیت چهار گروه تخصصی در این مجموعه اشاره کرد و گفت گروه مطالعات فرهنگی ـ اجتماعی که در دهه ۹۰ شکل گرفته، مأموریت تبیین نقش مردم در دفاع مقدس را دنبال می‌کند و در این زمینه پژوهش‌هایی در حوزه‌های مختلف انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت مرکز در حوزه زنان، از انتشار ۱۲ عنوان کتاب با موضوع نقش زنان و آماده انتشار بودن هفت عنوان دیگر خبر داد و گفت مجموعه ۱۵ جلدی «همسران» نیز با پیشنهاد سردار شهید نائینی و با هدف ثبت خاطرات و زندگی‌نامه همسران فرماندهان، چه شهدا و چه فرماندهان در قید حیات، تعریف شده است. به گفته او، «سخت ولی شیرینه» سومین جلد این مجموعه است.

علایی‌فعال در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت انجام پژوهش‌های عمیق اجتماعی درباره حضور زنان در تحولات انقلاب و دفاع مقدس تأکید کرد و گفت خاطره‌نگاری به تنهایی نمی‌تواند همه ابعاد این حضور را روشن کند و لازم است پژوهش‌های تحلیلی و اجتماعی بیشتری در این زمینه انجام شود.

از یک امدادگر ۱۵ ساله تا راوی یک زندگی

فاطمه ولی‌نژاد، نویسنده کتاب، در ادامه درباره شکل‌گیری این اثر توضیح داد و از نقش سردار شهید نائینی در گسترش فعالیت‌های مرکز اسناد به حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی یاد کرد؛ رویکردی که به گفته او باعث شد ثبت خاطرات زنان و خانواده‌های رزمندگان و فرماندهان جدی‌تر دنبال شود.

ولی‌نژاد از نخستین دیدار خود با شهناز اشکیان در عملیات فتح‌المبین گفت؛ زمانی که هر دو تنها ۱۵ سال داشتند و در شمار کم‌سن‌وسال‌ترین امدادگران بودند. هر دو از آبادان آمده بودند و در شرایط سخت جنگی راهی شوش شده بودند. او پیش از این نیز بخشی از خاطرات اشکیان را در کتاب «یکشنبه آخر» که درباره فتح‌المبین نوشته بود، آورده بود.

به گفته نویسنده، سال‌ها بعد بار دیگر اشکیان را دید و خاطرات آن دوران دوباره برایش زنده شد. او شهناز اشکیان را زنی صبور، مهربان و همدل توصیف کرد که در کنار تجربه‌های جنگ، زندگی مشترک با سردار مرتضی قربانی را نیز پشت سر گذاشته است.

ولی‌نژاد درباره ویژگی روایت کتاب گفت تلاش شده زندگی اشکیان بدون اغراق و قهرمان‌سازی روایت شود؛ چراکه جذابیت اصلی کتاب در واقعی بودن شخصیت و اتفاقات آن است. روایت، از کودکی اشکیان و مسائل مربوط به حجاب در مدرسه و حمایت خانواده آغاز می‌شود و به حضور او در جبهه‌های کردستان و جنوب و سپس زندگی خانوادگی‌اش می‌رسد.

او همچنین تأکید کرد که «سخت ولی شیرین» قرار نیست صرفاً یک رنج‌نامه یا سوگ‌نامه باشد. تلخی‌های جنگ در کتاب حضور دارند، اما در کنار آنها از روابط انسانی، انتخاب‌ها، زندگی خانوادگی و لحظه‌های شیرین نیز گفته شده است؛ ویژگی‌ای که می‌تواند ارتباط مخاطب جوان با چنین آثاری را بیشتر کند.

«سخت بود، اما شیرین بود»

شهناز اشکیان، راوی کتاب، در این مراسم درباره دلیل انتخاب عنوان «سخت ولی شیرین» گفت مسیر جنگ و زندگی در آن دوران بسیار دشوار بوده، اما در نگاه او این سختی با ایمان و تأسی به حضرت زینب(س) معنای دیگری پیدا می‌کند و همین نگاه، رنج‌های آن سال‌ها را برای کسی که در این مسیر قدم گذاشته، به شیرینی تبدیل می‌کند.

او با اشاره به فاصله نسلی میان دهه‌های جنگ و نسل امروز گفت خاطرات این سال‌ها باید به جوانانی منتقل شود که آن روزها را ندیده‌اند. اشکیان تأکید کرد نسل‌های دهه هفتاد و هشتاد باید بدانند انقلاب و دفاع مقدس در چه شرایطی و با چه هزینه‌هایی شکل گرفته است.