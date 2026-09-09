ویدیوی عذرخواهی رئیس دانشگاه سمنان از دانشجویان عراقی: تعرض دروغ است

پس از زد و خورد میان دانشجویان ایرانی و عراقی در سمنان، مسعود نصیری زرندی، رئیس دانشگاه سمنان با انتشار ویدیویی با زیرنویس عراقی ضمن عذرخواهی و دلجویی از دانشجویان عراقی بابت حوادث روزهای گذشته، قول جبران خسارت و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را داد. رئیس دانشگاه سمنان همچنین در یک نشست خبری با تشریح ابعاد درگیری اخیر مقابل محل اسکان دانشجویان عراقی گفت: «این حادثه میان دو نفر از شهروندان و دو دانشجوی عراقی در پارک مقابل خوابگاه رخ داد و برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره علت و چگونگی وقوع این حادثه با واقعیت ماجرا همخوانی ندارد... متأسفانه پس از این اتفاق، برخی در فضای مجازی سناریویی تحت عنوان تعرض مطرح کردند که این چیزی جز یک دروغ بزرگ نبود؛ واقعاً چنین چیزی رخ نداده است؛ این حادثه یک نزاع خیابانی بوده و هیچگونه تعرضی از سوی دانشجویان عراقی صورت نگرفته است.» هر دو ویدیو را در کنار هم می‌بینید.