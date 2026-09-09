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کد خبر:۱۳۹۳۶۱۸
کد خبر:۱۳۹۳۶۱۸
1172 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

ویدیوی عذرخواهی رئیس دانشگاه سمنان از دانشجویان عراقی: تعرض دروغ است

پس از زد و خورد میان دانشجویان ایرانی و عراقی در سمنان، مسعود نصیری زرندی، رئیس دانشگاه سمنان با انتشار ویدیویی با زیرنویس عراقی ضمن عذرخواهی و دلجویی از دانشجویان عراقی بابت حوادث روزهای گذشته، قول جبران خسارت و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را داد. رئیس دانشگاه سمنان همچنین در یک نشست خبری با تشریح ابعاد درگیری اخیر مقابل محل اسکان دانشجویان عراقی گفت: «این حادثه میان دو نفر از شهروندان و دو دانشجوی عراقی در پارک مقابل خوابگاه رخ داد و برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره علت و چگونگی وقوع این حادثه با واقعیت ماجرا همخوانی ندارد... متأسفانه پس از این اتفاق، برخی در فضای مجازی سناریویی تحت عنوان تعرض مطرح کردند که این چیزی جز یک دروغ بزرگ نبود؛ واقعاً چنین چیزی رخ نداده است؛ این حادثه یک نزاع خیابانی بوده و هیچگونه تعرضی از سوی دانشجویان عراقی صورت نگرفته است.» هر دو ویدیو را در کنار هم می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دانشجوی عراقی رابطه جنسی تجاوز دانشجوی خارجی دانشگاه سمنان مسعود نصیری زرندی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
1
22
پاسخ
دانشجووووووو؟؟؟؟؟!!!!!!!!
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
عذر خواهی چرا ؟؟؟
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