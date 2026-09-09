کره جنوبی چرا خود را درگیر هرمز میکند؟ / این مأموریت سودی برایشان ندارد
امیر حیات مقدم، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در واکنش به اعزام تیم تحقیقاتی کره جنوبی به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، این اقدام را بیفایده و متأثر از فشار آمریکا دانست و اظهار کرد: کره جنوبی چنین تصمیمی را تحت فشار آمریکا گرفته است و سفیر جدید کشورمان هم در کره جنوبی که در کمیسیون امنیت برای ارائه گزارش حاضر شد، این موضوع را تایید کرد. کره جنوبی ابتدا در این خصوص موضع گرفت و خبرگزاریها این موضوع را تکذیب کردند. اما آن تکذیبیهها صحت نداشت.
وی با بیان اینکه این تلاشها بیهوده است و ظالمین خودشان با هم مشغولیتی برای خودشان درست میکنند، تأکید کرد که این اقدامات سودی برای آنها ندارد. در تنگه هرمز ما حاکمیت مطلق را داریم.
حیاتمقدم همچنین با اشاره به توانمندیهای دفاعی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران حتی توانسته یک زیردریایی فوق پیشرفته آمریکایی را که دو سال است که وارد سازمان نیروهای مسلح آنها شده است به غنیمت بگیرد. من از اقدام کره جنوبی تعجب می کنم که چرا میخواهند هزینه کنند، بیایند و بروند!
کره کشوری آمریکایی است و اختیاری از خود ندارد
وی در واکنش به تکذیب سئول مبنی بر اینکه اعزام تیم به منطقه ناشی از فشار آمریکا بوده است، گفت: کشور کره جنوبی صددرصد آمریکایی است و اختیاری از خودش ندارد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مقایسه کره جنوبی با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس تصریح کرد: این کشورها استقلال سیاسی محدودی دارند. این کشورها مستعمره آمریکا هستند و کره هم از این قاعده مستثنی نیست.
حیات مقدم افزود: این اقدام کره جنوبی اصلاً جای نگرانی ندارد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: در همان تفاهمنامهای (اسلام آباد) هم که فعلاً معلق است تنگه هرمز مطلقاً دست ایران است و هیچ کشوری نمیتواند بدون اذن ایران در تنگه هرمز حضور پیدا کند.
حضور کره در منطقه خلیج فارس برایشان هزینه دارد
حیاتمقدم با اشاره به تفاهمنامه اسلامآباد نیز گفت: این موضوع در آن تفاهمنامه بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته است و در نهایت خطاب به کره جنوبی اظهار کرد: چرا میخواهید خودتان را به زحمت بیندازید، بیایید و بروید؟ این اقدام شما یک هزینه بیهوده و عبث است.
به گزارش تابناک، وزارت دفاع کره جنوبی با هدف ارزیابی شرایط امنیتی، تیمی را به منطقه خاورمیانه اعزام کرده است؛ اقدامی که با وجود تکذیب سئول درباره فشارهای آمریکا برای استقرار تجهیزات نظامی، با چالشهای دیپلماتیک روبرو شده است.
سئول تاکید دارد که این ماموریت صرفاً جنبه تحقیقاتی دارد و برخلاف شایعات، هیچ ضربالاجلی برای استقرار نیروها وجود ندارد.
در همین راستا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به روابط دیرینه و مبتنی بر احترام متقابل میان تهران و سئول، هشدار داد که در دوران دفاع ملت ایران از خود در برابر جنایات جنگی آمریکا، هرگونه همدستی عملیاتی در منطقه، مصداق حمایت از طرف متجاوز خواهد بود. وی تاکید کرد که هیچ کشور مسئولیتپذیری در برابر اخاذیهای آمریکا برای مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه تسلیم نخواهد شد.