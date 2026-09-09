قیمت دلار امروز با نمودار افزایشی به ۲۳۰,۳۷۰ (دویست و سی هزار و سیصد و هفتاد) تومان رسید.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۵

به گزارش تابناک؛ قیمت دلارو یورو امروز در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش از 161951 (یکصد و‌ شصت و یک هزار و‌ نهصد و پنجاه و یک)‌ تومان به 162437 (یکصد و‌ شصت و دو هزار و‌ چهارصد و سی و هفت)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، 230,370 (دویست و سی هزار و سیصد و هفتاد) تومان شد.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش از 188314 (یکصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهارده)‌ تومان به 188874 (یکصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 266,800 (دویست و شصت و شش هزار و هشتصد) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۴۰۹۸ (چهل و چهار هزار و نود و هشت) به ۴۴۲۳۰ (چهل و چهار هزار و دویست و سی) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۲,۸۳۰ (شصت و دو هزار و هشتصد و سی) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۳۱۰,۸۶۰ (سیصد و ده هزار و هشتصد و شصت) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۷۶۰ (چهار هزار و هفتصد و شصت) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۶۶,۴۰۰ (یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۶۶,۵۰۰ (یکصد و شصت و شش هزار و پانصد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۷۲.۹ تومان نرخ‌گذاری شد.