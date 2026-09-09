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قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۵

قیمت دلار امروز با نمودار افزایشی به ۲۳۰,۳۷۰ (دویست و سی هزار و سیصد و هفتاد) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۹۷
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1551 بازدید
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قیمت دلار

به گزارش تابناک؛ قیمت دلارو یورو امروز در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش از 161951 (یکصد و‌ شصت و یک هزار و‌ نهصد و پنجاه و یک)‌ تومان به 162437 (یکصد و‌ شصت و دو هزار و‌ چهارصد و سی و هفت)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، 230,370 (دویست و سی هزار و سیصد و هفتاد) تومان شد.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش از 188314 (یکصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهارده)‌ تومان به 188874 (یکصد و هشتاد و هشت هزار و هشتصد و هفتاد و چهار)‌ تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، 266,800 (دویست و شصت و شش هزار و هشتصد) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۴۰۹۸ (چهل و چهار هزار و نود و هشت) به ۴۴۲۳۰ (چهل و چهار هزار و دویست و سی) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۶۲,۸۳۰ (شصت و دو هزار و هشتصد و سی) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۳۱۰,۸۶۰ (سیصد و ده هزار و هشتصد و شصت) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۷۶۰ (چهار هزار و هفتصد و شصت) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۶۶,۴۰۰ (یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۶۶,۵۰۰ (یکصد و شصت و شش هزار و پانصد) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۷۲.۹ تومان نرخ‌گذاری شد.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
2
4
پاسخ
وقتی حقوقت ریالی هست و خریدهای دلاری،،ضمنا دولت هم با دلار که خودش باعث بالا رفتنش میشه کالاها رو مقایسه می‌کنه،مثل بنزین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
دولت و ... کالاهای وارداتی را به ریال خریداری می کند یا با ارز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
1
پاسخ
آخه واقعا یکی نبایستی جوابگو باشه که این افزهیش ها یعنی چه؟؟؟!!!
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با کدام نرخ بنزین موافقید؟
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