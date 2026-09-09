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محسن رضایی لباس عوض کند یا فواد ایزدی؟ / رضایی در جبهه بود شما ۲۴ سال در آمریکا!

فواد ایزدی درباره دیدار محسن رضایی و عاصم منیر با ادبیاتی کنایه‌آمیز می‌گوید «بعد از یک بغل‌گیری باید لباسش را عوض کند»، بد نیست یک سؤال ساده از خود او پرسید اگر نزدیکی و گفت‌و‌گو با یک مقام پاکستانی، آن هم در چارچوب منافع و مسائل امنیتی دو کشور، محل اشکال است، تکلیف سال‌هایی که خود او در آمریکا تحصیل و زندگی کرده چیست؟
کد خبر: ۱۳۹۳۵۸۰
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2090 بازدید
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۷

محسن رضایی لباس عوض کند یا فواد ایزدی؟ / رضایی در جبهه بود شما ۲۴ سال در آمریکا!

به گزارش تابناک، فواد ایزدی در واکنش به دیدار محسن رضایی با عاصم منیر، ضمن آمریکایی خواندن فرمانده ارتش پاکستان، گفته است رضایی بعد از در آغوش گرفتن او باید «لباسش را عوض کند»؛ اما اگر دیدار با شخصیتی که ایزدی او را «آمریکایی» می‌داند چنین حساسیتی ایجاد می‌کند، بد نیست این سؤال را از خود او پرسید که با ۲۴ سال زندگی و رفت‌وآمد در آمریکا، چند بار باید لباس عوض کند؟

محسن رضایی زمانی که جوان بود و در جبهه حضور داشت، در مقابل توپ و گلوله و تفنگ ایستاده بود؛ در همان سال‌هایی که ایزدی در آمریکا زندگی می‌کرد و می‌چرخید. امروز اما کسی که آن روزها در میدان جنگ بود، برای منافع و امنیت کشور با یک مقام پاکستانی دیدار می‌کند و باید پاسخگوی یک «بغل کردن» باشد! پاکستان هم کشور دوست و همسایه ایران است و در جریان جنگ و آتش‌بس نیز مواضع خود را در قبال ایران نشان داد. واقعاً قرار است به جای استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، تمام مسئله کشور را به «لباس عوض کردن» تقلیل بدهیم؟

این اولین بار هم نیست که ایزدی با اظهارنظرهای جنجالی درباره فرماندهان ارشد نظامی حاشیه‌ساز می‌شود؛ از سردار محمد باقری گرفته تا سردار حسین سلامی. نقد فرماندهان و مسئولان حق هر کارشناسی است، اما سؤال اینجاست که حاصل این حجم از حرف‌های تند و حاشیه‌ساز برای کشور چیست؟ آیا باید به جای تعامل و استفاده از ظرفیت کشورهای دوست، بنشینیم و به تحلیل‌های این‌چنینی گوش بدهیم؟

اگر دیدار با یک شخصیت خارجی که او را «آمریکایی» می‌دانید این‌قدر حساسیت‌برانگیز است، پس درباره کسی که ۲۴ سال در آمریکا زندگی کرده چه باید گفت؟ البته زندگی در یک کشور به خودی خود نه جرم است و نه نشانه وابستگی؛ همان‌طور که دیدار با یک مقام پاکستانی هم نشانه وابستگی نیست. اما این دقیقاً همان معیاری است که باید برای همه یکسان باشد. شاید بد نباشد ایزدی به جای توصیه به محسن رضایی برای «عوض کردن لباس»، یک بار از خودش بپرسد: در این سال‌ها برای مملکت چه کرده‌ای جز هزینه‌سازی با حرف‌های اضافی؟

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برچسب ها
فواد ایزدی محسن رضایی عاصم منیر روابط ایران و پاکستان سیاست خارجی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
1
9
پاسخ
تفکر ایزدی ها فقط سرو صدا هستند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
12
پاسخ
مشکل کشور ما اینه که به هر کسی تریبون میدن...!!! و در مقابل اظهار نظرهای شخصی و مغرضانه شان به هیچ مقام مسئولی پاسخگو نیستند... و البته هیچ وقت هم بازخواست و محاکمه تمی شوند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
14
1
پاسخ
مهم نیست امریکا باشی مهم اینه مثل ظریف امریکایی نشیبگی با بک موشک کار ایران تموم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
9
پاسخ
کار مملکت به کجا رسیده که فواد ایزدی آمریکا درس خونده به محسن رضایی میگه برو لباس عوض کن!
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
8
پاسخ
ایزدی بایدمواظب رفتاروگفتارش باشد،سخنان تفرقه انگیزووحدت شکن را هیچ یک ازما نمی پذیریم.
باران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
3
6
پاسخ
ایزدی یک هزارم سردار رضایی نمیشود

ایزدی چندین ساله به اصطلاح هئیت علمیه
ولی در فیلدکاری خودش اصلا استاد مورد توجه و قابل اعتنایی نیست
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
2
0
پاسخ
منظور فواد ایزدی این بود که ممکن است محسن رضایی با مواد روی کت عاصم منیر مسموم شود.
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