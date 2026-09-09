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کد خبر: ۱۳۹۳۵۷۰
بازدید: ۱۷۳۲

عکس: هرمز، تنگه اقتدار ایران

ساعاتی پس از حملهٔ تروریستی ارتش آمریکا به چند نفتکش ایرانی در نزدیکی ساحل جاسک در ساعات پایانی شب سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، نیروهای نظامی ایران با پاسخ قاطع، برخی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و چندین شناور متخلف در خلیج فارس و تنگهٔ هرمز را هدف قرار دادند. نقشهٔ واشنگتن برای برهم زدن امنیت این آبراه با اقتدار مدافعان حراست از تنگهٔ هرمز ناکام ماند؛ تصاویر این گزارش از سحرگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور، وضعیت عادی و امنِ تنگهٔ هرمز پس از تبادل آتش شب گذشته را به تصویر می‌کشد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری تنگه هرمز حملهٔ تروریستی ارتش آمریکا نفتکش ایرانی جاسک
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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