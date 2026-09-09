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کد خبر: ۱۳۹۳۵۶۳
بازدید: ۴۴۱

عکس: جشنواره فیلم ونیز

بازیگران و فیلمسازان برجسته در جشنواره فیلم ونیز گرد هم آمدند تا در مراسم اکران فیلم‌ها، جوایز و حضور پر زرق و برق بر فرش قرمز شرکت کنند. همزمان، فیلم‌ها و بحث‌های این دوره از جشنواره، تمرکز ویژه‌ای بر موضوعات مهمی چون سیاست، جنگ، هوش مصنوعی و آینده صنعت سینما داشتند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جشنواره فیلم ونیز بازیگران فیلمسازان فرش قرمز
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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