قیمت نفت پس از حملات دیشب ایران به آمریکا

حملات کوبنده و قاطع ایران در پاسخ به تجاوزات شب گذشته آمریکا در خلیج فارس، قیمت جهانی نفت را افزایش داد.

به گزارش تابناک؛ قیمت نفت در معاملات اولیه یک دلار افزایش یافت و قراردادهای آتی نفت خام برنت به قیمت ۹۹.۴۹ دلار در هر بشکه ثبت شد. قیمت نفت خام غرب تگزاس نیز به بیش از ۹۴ دلار رسید.

این افزایش قیمت بعد از واکنش قاطع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تجاوزات ارتش تروریستی آمریکا در خلیج فارس صورت گرفت. این روند باعث شده قیمت نفت خام برنت ۲۵ درصد نسبت به اوایل اوت افزایش پیدا کند.

منبع: مهر