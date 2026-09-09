در حالی که ویدئو‌ها از لحظات برخورد دقیق موشک‌های ایرانی بر پایگاه‌های آمریکایی حکایت دارند؛ ارتش اردن به سبک همیشگی خود منکر هرگونه تلفات و حتی خسارات در این حملات شد.

به گزارش تابناک؛ ارتش اردن ادعا کرد که ما با موفقیت ۱۸ موشک ایرانی را منهدم کردیم و دو موشک در مناطقی خالی از سکنه سقوط کردند.

در حالی که ویدئوهای مختلف لحظات اصابت دقیق موشک‌های ایرانی بر پایگاه‌های آمریکایی را نشان داده‌اند؛ اردن به سبک همیشگی خود منکر هرگونه تلفات و حتی خسارات در این حملات شد.

گفتنی است، ارتش اردن پیش از این، وجود هرگونه پایگاه آمریکایی در خاک خود را نیز تکذیب کرده بود؛ حتی زمانی که ارتش آمریکا به هلاکت سه نظامی خود اذعان کرد نیز اردنی‌ها منکر حضور نظامیان این کشور در خاک خود بودند.

منبع: جماران