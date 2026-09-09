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ادعای جنجالی اردن درباره انهدام موشک‌های ایرانی!

در حالی که ویدئو‌ها از لحظات برخورد دقیق موشک‌های ایرانی بر پایگاه‌های آمریکایی حکایت دارند؛ ارتش اردن به سبک همیشگی خود منکر هرگونه تلفات و حتی خسارات در این حملات شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۴۶
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2646 بازدید
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انهدام موشک های ایران

به گزارش تابناک؛ ارتش اردن ادعا کرد که ما با موفقیت ۱۸ موشک ایرانی را منهدم کردیم و دو موشک در مناطقی خالی از سکنه سقوط کردند.

 در حالی که ویدئوهای مختلف لحظات اصابت دقیق موشک‌های ایرانی بر پایگاه‌های آمریکایی را نشان داده‌اند؛ اردن به سبک همیشگی خود منکر هرگونه تلفات و حتی خسارات در این حملات شد.

گفتنی است، ارتش اردن پیش از این، وجود هرگونه پایگاه آمریکایی در خاک خود را نیز تکذیب کرده بود؛ حتی زمانی که ارتش آمریکا به هلاکت سه نظامی خود اذعان کرد نیز اردنی‌ها منکر حضور نظامیان این کشور در خاک خود بودند.

منبع: جماران

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موشک های ایرانی اردن حمله ایران به آمریکا حمله به پایگاه آمریکا در اردن انهدام موشک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
1
4
پاسخ
اردن ارتش مستقلی داشت جلوی صهیون ایستادگی میکرد در حقیقت ارتشهای بیشتر کشورهای منطقه یا نوکر صهیون هستند یا نوکر آمریکا وناتو البته اگر یکسری هم به بلوک شرق وابسته باشند برای دفاع از خودشان هست نه پیشبرد اهداف اپستینیهای حرامزاده گاوچران وسگیونیست وفاشیستهای اروپایی
ناشناس
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Germany
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
3
پاسخ
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