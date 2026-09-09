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بیانیه 14 سپاه

انتقام نفت‌کش‌ها؛ پاسخ سپاه در آب‌های خلیج فارس

سپاه پاسداران: ناوشکن های رزمی DDG-119 و DDG-53 حامل موشک های کروز و ایجیس مورد حمله قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۴۵
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2818 بازدید
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۴
اطلاعیه سپاه پاسداران

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره چهاردهم خود اعلام کرده است:

بسم الله القادر المنتقم

قَتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یخُزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین

امت بپا خاسته و مبعوث شده ایران اسلامی؛
در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و ایجاد مزاحمت شرورانه ارتش تروریستی شیطان بزرگ برای نفت کش ها وشناورهای ایرانی، نیروی هوافضای مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز "یاحیدر کرار" با موشک های قدرتمند بالستیک، ناوشکن های رزمی DDG-119 و DDG-53 حامل موشک های کروز و ایجیس را مورد حمله قرار داد. در اثر این حمله خسارات قابل توجهی به این شناورها وارد شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج‌.ا.ا همچنان عزم راسخ خود را در پاسخگویی به اقدامات مذبوحانه و از سر استیصال رژیم آمریکا اعلام و دشمن را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر می دارد.

درود بر ملت غیور و بزرگور ایران اسلامی، سلام بر شهیدان و همه رزمندگان

وماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
1
2
پاسخ
باریکلا حتما مثل ضربات مهلک به ناو آبراهام لینکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
5
پاسخ
امریکا داره در جواب حمله به کشتی جنگی نفتکش تجاری میزنه اونوقت ما به پایگاه نظامیش حمله میکنیم؟ تعداد نفتکش های ما نامحدود نیست و به صورت چمن زنی داره روزی چندتاشونو نابود میکنه. باید پالایشگاه ها رو به عنوان جواب حمله به نفتکش تعیین کنیم. با این روند جاری تا هفته دیگه نفتکشی برای صادرات نخواهیم داشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
6
پاسخ
وقتی یک نقت کش از ما زده می شود ایا هزار تا موشک هم به انها بزنیم این نفت کش ما بر می گرده ؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
0
3
پاسخ
ناو های هواپبما بر شان را بزنید یکم حال کنیم
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