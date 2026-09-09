عکس: حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در اردن
در پی حملات آمریکا به نفتکشهای ایرانی، موج تازهای از حملات موشکی ایران، پایگاههای آمریکایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق در اردن را هدف قرار داد. همزمان، آسمان اردن و مناطق شمالی این کشور صحنه شلیک و رهگیری موشکهای بالستیک بود و صدای انفجار در چندین منطقه از جمله امان و اربد شنیده شد.
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