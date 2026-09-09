En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۳۵۴۳
بازدید: ۷۳۷

عکس: حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در اردن

در پی حملات آمریکا به نفتکش‌های ایرانی، موج تازه‌ای از حملات موشکی ایران، پایگاه‌های آمریکایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق در اردن را هدف قرار داد. همزمان، آسمان اردن و مناطق شمالی این کشور صحنه شلیک و رهگیری موشک‌های بالستیک بود و صدای انفجار در چندین منطقه از جمله امان و اربد شنیده شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حمله موشکی پایگاه آمریکا در اردن عکس خبری موشک پاسخ ایران به آمریکا جنگ جنگ ایران و آمریکا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha