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کد خبر:۱۳۹۳۵۳۹
کد خبر:۱۳۹۳۵۳۹
1038 بازدید
نبض خبر

15 ویدیو از بارش مرگبار موشک‌های ایران روی سر آمریکایی‌ها

پس از حملات ارتش آمریکا به چند نفتکش ایران طی ساعات اخیر، پایگاه‌های آمریکا زیر آتش سنگین موشکی ایران قرار گرفت و ده ها موشک تا این لحظه به سوی اهداف آمریکایی در منطقه شلیک شده است. تصاویر بارش موشک‌های ایران روی سر آمریکایی‌ها در پایگاه‌های هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» اهداف حملات موشکی ایران را می‌بینید.
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