نبض خبر
15 ویدیو از بارش مرگبار موشکهای ایران روی سر آمریکاییها
پس از حملات ارتش آمریکا به چند نفتکش ایران طی ساعات اخیر، پایگاههای آمریکا زیر آتش سنگین موشکی ایران قرار گرفت و ده ها موشک تا این لحظه به سوی اهداف آمریکایی در منطقه شلیک شده است. تصاویر بارش موشکهای ایران روی سر آمریکاییها در پایگاههای هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» اهداف حملات موشکی ایران را میبینید.
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