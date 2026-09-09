پس از حملات ارتش آمریکا به چند نفتکش ایران طی ساعات اخیر، پایگاه‌های آمریکا زیر آتش سنگین موشکی ایران قرار گرفت و ده ها موشک تا این لحظه به سوی اهداف آمریکایی در منطقه شلیک شده است. تصاویر بارش موشک‌های ایران روی سر آمریکایی‌ها در پایگاه‌های هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» اهداف حملات موشکی ایران را می‌بینید.