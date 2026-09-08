لحظه خودکشی دختر مدل از بالای پل +18

پایال دِوی یک دختر مدل هند از روی پل به پایین پرید. طبق گزارش‌ها، دختر ۲۱ ساله قبل از پریدن به رودخانه چناب در دودا، در یک تماس تلفنی با پدرش خداحافظی کرد. تماشای این ویدیو به اشخاص زیر 18 سال و بیماران قبلی و روحی توصیه نمی‌شود. اورژانس اجتماعی بهزیستی با شماره تماس ۱۲۳ با هدف کنترل و کاهش بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی تشکیل شده و درمواردی چون اقدام به خودکشی می‌تواند به عنوان یک مرجع تخصصی مداخله موثر داشته باشد. همچنین خط مداخله در بحران خودکشی «ره آوا» با شماره ۵۴۴۶۷۰۰۰ حدود یک سالی است که با تلاش روانپزشکان بیمارستان روزبه راه اندازی شده و کارشناسان این خط همه روزه و بدون تعطیلی از ساعت ۱۴ تا ۲۴ پاسخگوی افرادی هستند که در شرایط بحران «خودکشی» با این خط تماس می گیرند.