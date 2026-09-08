اظهارات تازه آیت الله علم الهدی درباره عفاف و حجاب

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، گفت: امروز راه‌ها و شگردهایی در مسئله تعریف و ترویج عفاف و حجاب داریم که در موقعیت و اقتضائات زمان کارآمد و اثرگذار است و به‌خوبی می‌توانیم از این ابزارها استفاده کنیم. امروز اگر بخواهید افرادی را وارد حجاب کنید، شرایط با گذشته فرق می‌کند. در گذشته، با تذکر، گفتن و پیگیری، کار انجام می‌گرفت؛ اما امروز این‌گونه نیست. با آن شیوه‌ای که در گذشته پاسخ می‌داد، امروز نمی‌توان به نتیجه رسید.

به گزارش تابناک، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی در دیدار جمعی از فعالان کشوری پویش فرشتگان سرزمین من، با بیان اینکه مسئله حجاب جزو مسائل اصلی عرصه اجتماعی و سیاسی اسلام است، اظهار کرد: غیر از خصوصیاتی که حجاب در زندگی فردی دارد و از نظر مصونیت‌بخشی به یک خواهر در عرصه زندگی و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، اساساً در ارتباط با اسلام و در عرصه حیات اجتماعی اسلام، مسئله حجاب از مسائلی است که باید گفت نقش اول را ایفا می‌کند.

وی افزود: حجاب پرچمی از اسلام است که در جهان برافراشته شده و در هر کجا این پرچم به اهتزاز درآید، نشان حاکمیت اسلام و قدرت دین در آن مکان است و دقیقاً دشمن به خاطر همین با مسئله حجاب مخالف است و با آن مبارزه می‌کند؛ چراکه حجاب، اساس حاکمیت اسلام و توسعه دین را در هر منطقه‌ای به ثبت می‌رساند که در آن منطقه پرچم اسلام به اهتزاز درآمده باشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: پوشیدگی و آراستگی خواهران باحجاب، بزرگ‌ترین نشانه از نفوذ و قدرت دین در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی همان منطقه خواهد بود و این شخصیت سیاسی حجاب که باعث تثبیت قدرت اسلام در هر منطقه‌ای می‌شود، برای دشمن بسیار خطرناک محسوب می‌شود؛ هرجا عزیزی باحجاب درصدد خدمت به دین برآید و بخواهد اسلام را توسعه دهد، این مسئله برای دشمن خطرناک است.

مقابله دشمن با حجاب به دلیل نقش آن در توسعه اسلام

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: دشمنان اسلام در قرون اخیر، هر کجا که اسلام توسعه پیدا می‌کرد، در مقابله با خود اسلام، با مسئله عفاف و حجاب مبارزه می‌کردند؛ اگر این مسئله براندازی شود، معنایش این است که در اینجا دین نیست و اگر ثابت شد در نقطه‌ای دین و اسلام وجود ندارد، معنایش این است که اسلام نتوانسته نفوذ خود را در آن منطقه بروز دهد و این موجب شادی دشمن است.

وی افزود: دشمن روی این مسئله بسیار فعالیت کرده تا حتی‌الامکان، مخصوصاً در مجامع زندگی اجتماعی خود، مسئله حجاب را ممنوع کند و نگذارد جریان عفاف و حجاب شکل بگیرد. شما خواهران برای احیای این مسئله حساس و محوری دین که پرچم اعتلای خود اسلام و توسعه اسلام در هر منطقه‌ای است، اقدام کرده‌اید.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: نخستین عنوان و اثری که شما به عنوان نتیجه فعالیت خود ایجاد و بر آن تکیه می‌کنید، مسئله «حجاب، عامل صیانت خانواده» است که مسئله بسیار خوبی است و درست هم هست. «حجاب، عامل مصونیت اجتماعی هر زن» نیز عنوان درست و صحیحی است، اما آن چیزی که باید بر آن تکیه کنید، هیچ‌کدام از اینها نیست.

وی گفت: مسئله حجاب، مسئله محوری اسلام از دیدگاه دشمنان اسلام است؛ وجود عفاف و حجاب در هر نقطه‌ای، دلالت بزرگی بر حاکمیت اسلام در آن منطقه دارد و این برای دشمن ناگوارتر از هر چیزی است. دشمن به عنوان صیانت خانواده با مسئله حجاب نمی‌جنگد و به عنوان عامل مصونیت زن با حجاب مقابله نمی‌کند؛ علت مبارزه دشمن با مسئله حجاب این است که حجاب اعلان‌گر عظمت و توسعه اسلام در هر نقطه‌ای است که در آن، مسئله حجاب حاکم شود.

ضرورت تبیین حجاب به عنوان پرچم حاکمیت اسلام

وی ادامه داد: اینکه یک فرد در فضای مجازی با قلم خود می‌نویسد و اظهار می‌کند که مسئله اجبار به حجاب چه منطقی دارد، در مقابل مردمی که می‌خواهند این مسئله را تبلیغ کنند، پاسخ آن این نیست که حجاب عامل صیانت خانواده است. اسلام برای مصونیت فرد نیز پاسخ دارد؛ چراکه هر انسانی درصدد صیانت از خود است و هر خانواده‌ای نیز درصدد صیانت از خانواده خود برمی‌آید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: اگر گفتید حجاب عامل توسعه اسلام و بلندگو و اعلام‌گر اساس دین و اساس اسلام است، اگر چنین چیزی مطرح شود، مسلماً هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید چرا شما طرفدار حجاب هستید و کسی نمی‌گوید چرا با حجاب مخالفت نمی‌شود؛ چون همه به عنوان اینکه صیانت خانواده بر عهده هر کسی است، خود را موظف به صیانت می‌دانند.

وی بیان کرد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هر روز با یک بحران روبه‌رو هستیم. یک روز بحران ما مسئله یک عده فاسد به اسم اصلاح‌گر است که با آنها می‌جنگیم و مبارزه می‌کنیم و در مقام آن هستیم که اینها را به عنوان عناصر ضد آزادی و ضد توسعه اسلام تشخیص داده‌ایم و این خار را از سر راه پیشرفت اسلام برداریم؛ بنابراین با آنها مبارزه می‌کنیم.

فعالیت در جامعه متحول نیازمند طرح و برنامه است

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: اگر این مسئله را به گونه‌ای مطرح کنیم و پای آن بایستیم، همه انسان‌ها در گرایش به عفاف و حجاب توجیه پیدا می‌کنند که از اسلام و حجاب دفاع کنند؛ چون مسئله اساسی و محوری اسلام است که در توسعه اسلام نقش دارد.

وی افزود: با توجه به تفاوت‌هایی که جامعه ما هر روز پیدا می‌کند، جامعه از نظر سیاسی، نظامی و از نظر قدرت نظام، هر روز متغیر است. امروز شما و بنده به این نظام علاقه‌مندیم و خیال می‌کنیم نظام قدرت دارد، در حالی که حداقل چهار یا پنج برابر و حتی بیشتر از مردمی که به این انقلاب گرویده‌اند، افرادی هستند که با ما مخالفت می‌کنند و به خاطر این انقلاب با ما مبارزه می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بنابراین، اگر یک شعار انقلابی از یک هیئت بلند شد، نمی‌توانیم بگوییم همه افراد در حال ترویج انقلاب هستند. ترویج انقلاب روش و راه خودش را دارد و بر اساس راه و روش انقلاب، ترویج می‌شود.

وی گفت: اکنون مهم این است که در چنین جامعه متحولی که ما در آن قرار داریم و هر روز رنگ و اقتضای جدیدی دارد، یک روز اسلام با همه قدرت و قوا در این مسئله حاکم است و شما به عنوان یک فرد کاملاً تشخیص‌دار وارد قضیه شوید، زحمت بکشید و ما نیز به دنبال شما راه بیفتیم و درباره اسلام و این اصل اسلامی زحمت بکشیم؛ علتش هم این است که این مسئله را ابزار توسعه اسلام و پرچم به اهتزاز درآمده قدرت دین می‌دانیم و پای آن می‌ایستیم.

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: طبیعی است که ایستادگی راه‌ها و شکل‌های مختلفی دارد. با یک شکل نمی‌شود عفاف و حجاب را ترویج کرد و از یک راه نمی‌توانید عفاف و حجاب را ترویج کنید؛ زیرا کشور، کشوری بحرانی است و هر روز اقتضای خاص خود را دارد.

طراحی روش‌های متناسب با اقتضائات زمان

وی افزود: ممکن است نکته‌ای که امروز در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب در نظر گرفته‌اید، با برنامه‌های امروز دنیا و کشور درست دربیاید، ولی یک سال دیگر درست درنیاید. ممکن است امروز با اشکالاتی برخورد کند که همه در قضیه سرد شوند، اما بعد از این اشکالات اصلاً به وجود نیاید و مشکلی که مورد نظر بوده، مطرح نباشد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: مسئله مهم این است که شما برای هر جریانی که در یک روز حاکم می‌شود، طرح داشته باشید و بتوانید آن را به میدان عفاف و حجاب بیاورید. امکان ندارد که بخواهیم از این طریق اقدام کنیم و راه کاملاً بسته باشد. اگر بنا شد خودمان طرحی داشته باشیم، باید طرحی باشد که به درد روزهای دیگر نیز بخورد؛ نه طرحی که فقط به درد امروز بخورد.

وی بیان کرد: نباید طرحی را با سر و صدا و شعار مطرح کنیم، آن را جانمایی و بزرگ‌نمایی کنیم، اما فردا که گذشت، همه اینها فراموش شود و در جایی که باید اثر عملی در جامعه ما از نظر ترویج عفاف و حجاب داشته باشد، اثری ایجاد نکند؛ این درست نیست.

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: آنچه بر ما لازم است، این است که آینده را در پیشرفت خودمان دقیقاً تصویر کنیم و با این تصویری که از آینده داریم، ابزار فعالیت در جهت عفاف و حجاب را فراهم کنیم؛ منتها فعالیت و طرح و برنامه آن باید با اقتضائات آن روز هماهنگ باشد.

وی ادامه داد: اگر فعالیت با اقتضائات آن روز هماهنگ نباشد، شما در این فعالیت موفق نخواهید بود؛ چراکه هر روز اقتضای خاص خود را دارد. ترویج امروز حجاب، اگر بخواهید مانند ۲۰ یا ۳۰ سال پیش انجام دهید که به یک زن بی‌حجاب گفته شود «برو سرت را بپوشان»، دیگر به این شکل نیست و شرایط امروز تفاوت کرده است.

ترویج حجاب نیازمند شیوه‌های جدید است

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: امروز بسیاری از نخبگان ما در مسئله حجاب مانده‌اند که چه کنند، چون نمی‌دانند چه اقدامی باید انجام دهند. بنابراین، نمی‌توانیم بگوییم همین‌قدر که ترویج کردیم، دیگر اسلام پیش می‌رود؛ این مسئله احتیاج به یک طرح جدید دارد.

وی افزود: امروز اگر بخواهید افرادی را وارد حجاب کنید، شرایط با گذشته فرق می‌کند. در گذشته، با تذکر، گفتن و پیگیری، کار انجام می‌گرفت؛ اما امروز این‌گونه نیست. با آن شیوه‌ای که در گذشته پاسخ می‌داد، امروز نمی‌توان به نتیجه رسید.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان بیان کرد: در جامعه‌ای که مسئله جنگ، جامعه را زیر و رو کرده و مسئله انقلاب، جامعه را زیر و رو کرده است، مدتی پیش این بحث مطرح شد که اگر درباره حجاب صحبت کنید، وحدت به هم می‌خورد. این یک اشتباه بزرگ بود؛ اتفاقاً ما با طرح مسئله حجاب می‌توانیم وحدت را تثبیت کنیم.

وی ادامه داد: وقتی در یک تجمع، تعدادی از خواهران محجبه هستند و چند خانم بی‌حجاب نیز حضور دارند، وظفیه خواهران محجبه ما تشویق و ترقیب خانم های بی حجاب به حجاب است. و این امرباعث حفظ و تحکسم وجحدت می شود.

آیت‌الله علم‌الهدی تأکید کرد: بنابراین، مسئله فعالیت در حوزه حجاب، فعالیتی است که مولد وحدت است، نه اینکه با وحدت منافات داشته باشد.

دین نباید هزینه وحدت شود

وی گفت: اگر کسی بگوید تبلیغات و فعالیت‌های عفاف و حجاب با وحدت سازگار نیست و برای رسیدن به وحدت باید این فعالیت‌ها را ترک کنیم، چنین چیزی درست نیست. ما برای وحدت باید از هر سرمایه‌ای استفاده کنیم، اما هیچ‌گاه نباید خدا را هزینه کنیم و دین را هزینه وحدت قرار دهیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: وحدت بی‌هزینه برای ما ارزشمند است و اگر هزینه‌ای داشته باشد، این هزینه باید از مادیات زندگی ما باشد؛ اما اگر قرار باشد وحدت با هزینه کردن دین خدا برقرار شود، یعنی از حجاب دست برداریم تا افراد با یکدیگر یکی شوند، این درست نیست.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: بنابراین، اگر بی‌حجاب و باحجاب با یکدیگر وحدت پیدا کنند، بهتر است که این وحدت باحجاب شکل بگیرد، نه اینکه افراد باحجاب بی‌حجاب شوند. شما با ترویج عفاف و حجاب، در واقع وحدت را نیز ترویج می‌کنید.

بهره‌گیری از ظرفیت هنر و فضای مجازی

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: انسان با یک شگرد می‌آید و مسئله را حل می‌کند؛ مسئله‌ای که با ده‌ها تذکر و ده‌ها برخورد نمی‌توان آن را حل کرد. چند سال قبل، در خود صداوسیما، در فیلم‌های ماه رمضان، فیلم یا سریالی با عنوان «سقوط یک فرشته» پخش شد که شاید شما آن را به یاد داشته باشید.

وی ادامه داد: من این فیلم را دیدم و برای کارگردان آن پیغام دادم که حاضرم ثواب یک ماه تفسیر قرآن را به تو بدهم و تو نیز ثوابی را که از سکانس‌های فیلم خود به من می‌رسد، بدهی؛ زیرا آن فیلم، به عنوان اثری که برای عفاف و حجاب ساخته شده بود، نقشی داشت که شاید ماه‌ها فعالیت تبلیغی نتواند آن نقش را ایفا کند.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: امروز راه‌ها و شگردهایی در مسئله تعریف و ترویج عفاف و حجاب داریم که در موقعیت و اقتضائات زمان کارآمد و اثرگذار است و به‌خوبی می‌توانیم از این ابزارها استفاده کنیم.

وی افزود: عزیزانی که از برادران و خواهران در این نهاد مقدس هستند و کار طراحی و تهیه طرح‌ها را بر عهده دارند، می‌توانند در این زمینه طرح تهیه کنند؛ به این صورت که با استفاده از این جمعیت و نفوذی که شما در هر شهر دارید، نسبت به دختران جوان آن شهر یک حرکت جمعی در ترویج حجاب انجام شود.