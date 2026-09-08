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کد خبر:۱۳۹۳۵۲۸
کد خبر:۱۳۹۳۵۲۸
2212 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد

نیروی دریایی آمریکا شروع به استفاده از زیردریایی‌ هدایت پذیر از دور برای بررسی تنگه هرمز کرده است. زیردریایی خودکار Dive‑LD محصول شرکت آمریکایی Anduril Industries است که نخستین نمونه آن در سال 2025 به یگان سامانه‌های زیرسطحی بدون‌سرنشین نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شد. این سامانه حدود 5٫8 متر طول و نزدیک به سه تن وزن دارد و برای انجام مستقل مأموریت‌های طولانی در آب‌های عمیق طراحی شده است. نخستین ویدیو از این زهپاد را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تنگه هرمز جنگ ایران و آمریکا زهپاد زیردریایی بدون سرنشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
0
پاسخ
پاینده وجاوید باد ایران مقتدر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
خیلی تاثیرگذار بود لحظه شکارش رو هم میشه نشون بدید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
2
پاسخ
مشخصه آمریکا حسابی چون الان باز داره خارک رو بمباران میکنه، این زیردریایی رو حفظ کنید ببرید یه جای امن که آمریکا نتونه نابودش کنه واسه مهندسی معکوس عالیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
2
پاسخ
ماشاالله دم بچه ها گرم، با کمترین خط و خش گیرش انداختن، فنی سالم درجه یک بدون رنگ، اول مهندسی معکوس کنید بعد بزارید برای مزایده که رقیبان آمریکا بیان قیمت بدن
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