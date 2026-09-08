نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد

نیروی دریایی آمریکا شروع به استفاده از زیردریایی‌ هدایت پذیر از دور برای بررسی تنگه هرمز کرده است. زیردریایی خودکار Dive‑LD محصول شرکت آمریکایی Anduril Industries است که نخستین نمونه آن در سال 2025 به یگان سامانه‌های زیرسطحی بدون‌سرنشین نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شد. این سامانه حدود 5٫8 متر طول و نزدیک به سه تن وزن دارد و برای انجام مستقل مأموریت‌های طولانی در آب‌های عمیق طراحی شده است. نخستین ویدیو از این زهپاد را می‌بینید.