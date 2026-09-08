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کد خبر:۱۳۹۳۵۲۵
کد خبر:۱۳۹۳۵۲۵
2142 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید شهید ابراهیم رئیسی در حال توافق با دولت وقت آمریکا بود و حتی این موضوع در جلسه دولت اعلام شده بود که ماجرای مهسا امینی پیش آمد و آنها عقب کشیدند! اظهارات قابل تامل خاندوزی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر احسان خاندوزی ابراهیم رئیسی مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا مهسا امینی حوادث 1401 ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
4
پاسخ
خخخ باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
9
پاسخ
عجب چه جالب،یکی یکی داره حقایق روشن میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
12
پاسخ
ماجرای مهسا هم پیش نمی‌آمد باز هم توافق نمی‌کردید. زمستان سخت و بهانه‌های دیگر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
12
پاسخ
اون زمان مذاکره و توافق حلال ولی الان حرام!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
بابا ما ارزشی ها پس دلمون را به کی خوش کنیم. شهید رئیس برای من نماد نه به آمریکا بود!
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