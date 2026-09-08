نبض خبر
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید شهید ابراهیم رئیسی در حال توافق با دولت وقت آمریکا بود و حتی این موضوع در جلسه دولت اعلام شده بود که ماجرای مهسا امینی پیش آمد و آنها عقب کشیدند! اظهارات قابل تامل خاندوزی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر احسان خاندوزی ابراهیم رئیسی مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا مهسا امینی حوادث 1401 ویدیو
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ماجرای مهسا هم پیش نمیآمد باز هم توافق نمیکردید. زمستان سخت و بهانههای دیگر