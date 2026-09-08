افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید شهید ابراهیم رئیسی در حال توافق با دولت وقت آمریکا بود و حتی این موضوع در جلسه دولت اعلام شده بود که ماجرای مهسا امینی پیش آمد و آنها عقب کشیدند! اظهارات قابل تامل خاندوزی را می‌بینید و می‌شنوید.