عادل فردوسی‌پور شب گذشته در واکنش به اتفاقات رخ‌داده در تبریز و حواشی دیدار تراکتور و گل‌گهر، انتقاد تندی از نحوه برخورد با اتفاقات و رفتارهای جنجالی مطرح کرد. فردوسی‌پور در واکنش به فحاشی‌های خداداد عزیزی و با اشاره به سرعت و حجم الفاظ به‌کاررفته از سوی خداداد عزیزی گفت: «امینم با این سرعت نمی‌تونست پشت سر هم فحش بده!» فردوسی‌پور با اشاره به فحاشی خداداد عزیزی و برخی تماشاگران تبریزی گفت: «آدم عارش میاد بگه به فوتبال علاقه‌منده. انقدر از ترسشون با تراکتور برخورد نکردن که کار به اینجا رسید.» اظهارات فردوسی پور را می‌بینید و می‌شنوید.