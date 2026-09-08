سوت
شوکه شدن فردوسیپور از فحاشی خداداد عزیزی را ببینید
عادل فردوسیپور شب گذشته در واکنش به اتفاقات رخداده در تبریز و حواشی دیدار تراکتور و گلگهر، انتقاد تندی از نحوه برخورد با اتفاقات و رفتارهای جنجالی مطرح کرد. فردوسیپور در واکنش به فحاشیهای خداداد عزیزی و با اشاره به سرعت و حجم الفاظ بهکاررفته از سوی خداداد عزیزی گفت: «امینم با این سرعت نمیتونست پشت سر هم فحش بده!» فردوسیپور با اشاره به فحاشی خداداد عزیزی و برخی تماشاگران تبریزی گفت: «آدم عارش میاد بگه به فوتبال علاقهمنده. انقدر از ترسشون با تراکتور برخورد نکردن که کار به اینجا رسید.» اظهارات فردوسی پور را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:سوت عادل فردوسی پور ویدیو خداداد عزیزی فحاشی
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