مجری تلویزیون: تفکر خداداد عزیزی خطرناک است!

مجید یحیایی مجری تلویزیونی، در واکنش به حواشی ایجادشده پس از دیدار تراکتور و گل‌گهر، نسبت به ادبیات و رفتارهای خارج از چارچوب در فوتبال انتقاد کرد. یحیایی با اشاره به اظهارات خداداد عزیزی درباره استفاده از الفاظ توهین‌آمیز، گفت: «خداداد گفته بله، فحش دادم و از لیدرها عذرخواهی می‌کنم؛ نگذاشتم آنها فحش بدهند. این تفکر خطرناک است. آقای عزیزی، فحش دادن شجاعت نیست!» اظهارات کامل این مجری را می‌بینیدو می‌شنوید.