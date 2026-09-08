چرتکه
تاثیر کشنده نوسان قیمت دلار بر کاسبیها را ببینید
یکی از مغازهداران بازار موبایل در ویدیویی، روایتی از نوسانات لحظهای قیمت تلفن همراه در این روزها ارائه میکند؛ روایتی که به گفته او نشان میدهد فعالان این بازار چگونه با تغییرات سریع قیمتها و بیثباتی شرایط اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. این موبایلفروش با شرح تجربه روزانه خود از خرید و فروش گوشی، تصویری از بازاری ارائه میدهد که در آن تغییرات لحظهای قیمتها میتواند در فاصله کوتاهی معادلات را بههم بزند. او در این ویدیو میگوید تنها در عرض نیم ساعت، سودی که قرار بود از فروش یک دستگاه به دست بیاورد، به دلیل تغییر قیمتها از بین رفته و عملاً سودش به صفر رسیده است.
گزارش خطا
پسندها:
0
اخبار مرتبط