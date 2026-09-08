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یک منبع آگاه به تابناک خبر داد:

پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا تکذیب شد / فعلاً دورنمایی برای مذاکرات قابل تصور نیست

یک منبع آگاه در گفتگو با تابناک پاسخ ایران به پیشنهاد جدید آمریکا را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۵۰۳
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پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا تکذیب شد / فعلاً دورنمایی برای مذاکرات قابل تصور نیست

به گزارش تابناک، امروز اخباری تحت عنوان «پاسخ ایران به پیشنهاد جدید آمریکا از طریق میانجی‌ها به واشنگتن ارسال شد» در رسانه‌های خارجی و داخلی منتشر شد. 

خبرنگار تابناک صحت اخبار منتشر شده در این خصوص را از یک منبع آگاه جویا شد. 

این منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار تابناک، اظهار کرد: طبق آخرین اخبار اخذ شده و  گفتگوها با وزیر امور خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، هیچ پیشنهادی در ارتباط با مذاکره مطرح نشده و ایران هم هیچ پاسخی به هیچ پیشنهادی نداده است. 

وی افزود: البته آمریکایی‌ها همواره به دنبال مذاکره هستند، ایران هم شروط خودش را اعلام کرده است؛ همان شروطی که در  تفاهمنامه اسلام آباد  وجود دارد. این موضوع چیز جدیدی نیست و از قبل هم اعلام شده بود. 

این منبع آگاه درباره اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه‌های خارجی در این خصوص، گفت: این اخبار بیشتر گمانه زنی رسانه‌ای است که از سوی برخی کشورهای میانجی مطرح می‌شود تا دو طرف را برای مذاکره تحریک و آنها را پای میز مذاکره بیاورند.

وی تاکید کرد: جمع‌بندی جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه برای هر مذاکره‌ای این است که آمریکا شروط ایران را بپذیرد. شروطی که در تفاهم‌نامه اسلام آباد (۷ بند اصلی) وجود دارد.

این منبع آگاه تصریح کرد: دورنمایی برای مذاکره مجدد دیده نمی‌شود. آمریکا برای مذاکره تمایل دارد اما ایران نسبت به آمریکا به شدت بی‌اعتماد است. تاکید ایران بر این است که چارچوب مصوب در تفاهمنامه اسلام آباد دیده شود. 

وی گفت: آمریکا به تفاهمنامه اسلام آباد خیانت و قصد دارد آن را نادیده بگیرد، چرا که اجرای آن به ضررش بود.

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