مضرات کاشت مداوم ناخن و ترمیم آن
به گزارش تابناک؛ متخصصان پوست درباره خطر حساسیت به مواد شیمیایی، عفونت اطراف ناخن، آسیب ناشی از سوهان و استون و قرار گرفتن مکرر دستها در معرض نور فرابنفش هشدار میدهند.
کاشت ناخن و انواع مانیکور ژل به یکی از روشهای محبوب برای داشتن ناخنهایی بلند و مرتب تبدیل شدهاند. ماندگاری بالا و ظاهر یکدست باعث شده بسیاری از افراد بدون فاصله زمانی قابل توجه کاشت یا ترمیم ناخن را تکرار کنند.
با این حال متخصصان پوست هشدار میدهند که استفاده مداوم از ناخنهای مصنوعی و ترمیمهای پیدرپی میتواند سلامت ناخن طبیعی را تحت تأثیر قرار دهد. آکادمی پوست آمریکا نیز تأکید کرده است که ناخنهای مصنوعی میتوانند باعث نازک، شکننده و خشک شدن ناخنها شوند.
چرا ترمیم مداوم میتواند به ناخن آسیب بزند؟
با رشد ناخن طبیعی فاصلهای میان کوتیکول و مواد کاشت ایجاد میشود و برای پر کردن این قسمت معمولاً هر چند هفته یک بار ترمیم انجام میشود. این فرایند ممکن است شامل سوهان زدن سطح ناخن، استفاده دوباره از مواد شیمیایی و در بعضی موارد برداشتن بخشی از مواد قبلی باشد.
متخصصان پوست هشدار دادهاند که ترمیمهای مکرر میتواند به ناخن طبیعی آسیب جدی وارد کند. در فرایند آمادهسازی ناخن برای کاشت اکریلیک نیز سطح ناخن طبیعی معمولاً سوهان زده میشود تا زبر شود و مواد بهتر به آن بچسبند. این کار میتواند ضخامت ناخن را کاهش دهد. به همین دلیل ممکن است بعد از مدتی ناخنها نازک، نرم، خشک و شکننده شوند.
۱- نازک و شکننده شدن ناخن
یکی از شایعترین پیامدهای استفاده مداوم از کاشت و ژل، تغییر کیفیت ناخن طبیعی است. ژل مانیکور میتواند باعث شکنندگی، پوستهپوسته شدن و ترک خوردن ناخن شود. برداشتن مواد نیز اهمیت زیادی دارد. اگر مواد با سوهان، تراشیدن یا روشهای خشن برداشته شوند ممکن است بخشی از لایههای سطحی ناخن طبیعی نیز جدا شود. استون نیز میتواند پوست اطراف ناخن را تحریک کند و استفاده مکرر از آن به خشکی و آسیب ناخن کمک کند. آکادمی پوست آمریکا توصیه میکند هنگام برداشتن ژل، تنها نوک انگشتان در معرض استون قرار بگیرد و از تماس غیرضروری آن با پوست جلوگیری شود.
۲- خطر حساسیت به مواد کاشت
یکی از نگرانیهای مهم درباره کاشت و ژل، واکنشهای حساسیتی به مواد شیمیایی موجود در آنهاست. برخی مواد مورد استفاده در محصولات ناخن مصنوعی حاوی ترکیباتی از خانواده آکریلاتها هستند. تماس مواد خشکنشده با پوست میتواند احتمال ایجاد حساسیت را افزایش دهد. انجمن متخصصان پوست بریتانیا هشدار داده است که این حساسیت ممکن است با قرمزی، خارش، التهاب و حتی جدا شدن ناخن همراه باشد.
نکته مهم این است که واکنش حساسیتی همیشه محدود به اطراف ناخن نمیماند. در برخی افراد ممکن است قسمتهایی مانند پلک، صورت یا گردن نیز دچار التهاب و خارش شوند، زیرا فرد پس از تماس با مواد ناخن، دست خود را به این نواحی میزند.
۳- افزایش احتمال عفونت
آسیب دیدن پوست اطراف ناخن میتواند راه ورود باکتریها و عوامل عفونی را باز کند. کوتیکول نقش محافظتی دارد و بریدن یا آسیب زدن مکرر به آن میتواند احتمال عفونت را افزایش دهد. آکادمی پوست آمریکا نیز توصیه میکند کوتیکولها بریده نشوند، زیرا این کار میتواند راه ورود میکروبها را آسانتر کند.
یکی از عفونتهایی که ممکن است اطراف ناخن ایجاد شود، پارونیشیا یا عفونت چین اطراف ناخن است. این عارضه میتواند با قرمزی، تورم، درد و گاهی تجمع چرک همراه باشد. آسیب ناشی از مانیکور نامناسب یکی از عواملی است که میتواند خطر این نوع عفونت را افزایش دهد.
ناخن مصنوعی و آسیب ناخن همچنین میتوانند با افزایش احتمال عفونت قارچی ناخن ارتباط داشته باشند..
۴- آسیب ناشی از نور فرابنفش
برخی انواع ژل برای سفت و خشک شدن به نور فرابنفش نیاز دارند؛ بنابراین افرادی که به صورت مرتب ژل مانیکور انجام میدهند بارها دستهای خود را در معرض این نور قرار میدهند.
آکادمی پوست آمریکا میگوید استفاده مکرر از ژل مانیکور میتواند خطر پیری زودرس پوست دست و در طولانیمدت خطر ابتلا به سرطان پوست را افزایش دهد. این نهاد توصیه میکند پیش از مانیکور ژل از ضدآفتاب با SPF حداقل ۳۰ روی دستها استفاده شود یا از دستکشهای تیره و بدون نوک انگشت استفاده شود.
۵- پنهان کردن یک مشکل واقعی
یکی دیگر از مشکلات کاشت مداوم این است که مواد مصنوعی میتوانند تغییرات ناخن طبیعی را برای مدت طولانی پنهان کنند.
اگر ناخن به دلیل ضربه، عفونت قارچی، التهاب یا سایر مشکلات تغییر کرده باشد پوشاندن آن با مواد مصنوعی ممکن است تشخیص مشکل را به تأخیر بیندازد. متخصصان پوست نیز توصیه میکنند ناخنهای آسیبدیده دائماً زیر مواد مصنوعی پوشانده نشوند.
چطور آسیب کاشت ناخن را کمتر کنیم؟
اگر فردی علاقه دارد از کاشت یا ژل استفاده کند رعایت چند نکته میتواند احتمال آسیب را کاهش دهد. مهمترین توصیه متخصصان، ایجاد فاصله میان دورههای استفاده و فرصت دادن به ناخنهای طبیعی برای استراحت است.
همچنین بهتر است کاشت و ترمیم توسط فرد آموزشدیده انجام شود و ابزارها پس از هر مشتری به شکل مناسب تمیز و ضدعفونی شوند. کوتیکول نباید بریده یا به شکل تهاجمی عقب زده شود.
در صورت استفاده از ژل نیز بهتر است نوعی انتخاب شود که با خیساندن قابل برداشتن باشد و نیازی به سوهانکاری شدید نداشته باشد. آکادمی پوست آمریکا همچنین توصیه میکند ناخنهای مصنوعی بیشتر برای مناسبتهای خاص استفاده شوند تا احتمال آسیب کاهش پیدا کند.
اگر بعد از کاشت یا ژل، ناخن دچار درد، تغییر رنگ، جدا شدن، تورم اطراف ناخن، قرمزی، خارش یا ترشح شد بهتر است مواد مصنوعی روی ناخن باقی نماند و فرد برای بررسی علت به پزشک یا متخصص پوست مراجعه کند.
کاشت ناخن لزوماً به معنای آسیب قطعی به ناخن نیست، اما کاشت و ترمیم بدون وقفه و استفاده مداوم از مواد شیمیایی میتواند احتمال آسیب را بیشتر کند. فاصله دادن میان دورهها، رعایت اصول بهداشتی و توجه به وضعیت ناخن طبیعی میتواند کمک کند ظاهر زیبا به قیمت از دست رفتن سلامت ناخن تمام نشود.