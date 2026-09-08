عکس: شکار چشم پنهان آمریکا در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه پاسداران در جریان یک عملیات دقیق در آب‌های تنگه هرمز، موفق به رهگیری و به غنیمت گرفتن یک فروند زیرسطحی خودران بزرگ‌قطر از نوع «Dive-LD» به‌صورت کاملاً سالم شدند. این شناور زیرسطحی بدون‌سرنشین که از پیشرفته‌ترین سامانه‌های اطلاعاتی، شناسایی، جنگ مین و نقشه‌برداری بستر دریا بهره می‌برد، دارای معماری باز نرم‌افزاری و الکترونیکی جهت پیکربندی سریع حسگرها است و به‌دست آوردن نسخه سالم آن، دسترسی مستقیم به فناوری‌های نوین شناسایی و پردازش زیرسطحی حریف را فراهم می‌سازد.