عکس: شکار چشم پنهان آمریکا در تنگه هرمز
نیروی دریایی سپاه پاسداران در جریان یک عملیات دقیق در آبهای تنگه هرمز، موفق به رهگیری و به غنیمت گرفتن یک فروند زیرسطحی خودران بزرگقطر از نوع «Dive-LD» بهصورت کاملاً سالم شدند. این شناور زیرسطحی بدونسرنشین که از پیشرفتهترین سامانههای اطلاعاتی، شناسایی، جنگ مین و نقشهبرداری بستر دریا بهره میبرد، دارای معماری باز نرمافزاری و الکترونیکی جهت پیکربندی سریع حسگرها است و بهدست آوردن نسخه سالم آن، دسترسی مستقیم به فناوریهای نوین شناسایی و پردازش زیرسطحی حریف را فراهم میسازد.
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برچسبها:عکس خبری زیردریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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