در بیانیه هیئت نمایندگی ایران در نشست شورای حکام درباره امنیت هسته‌ای تاکید شد چنانچه هیچ اقدامی علیه حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت حفاظت انجام نشود، امنیت هسته‌ای معنایی نخواهد داشت.

به گزارش تابناک؛ هیئت نمایندگی ایران در نشست شورای حکام درباره امنیت هسته‌ای بیانیه‌ای بدین شرح صادر کرد:

ایران اهمیت زیادی برای امنیت هسته‌ای قائل است و نقش آن را در تضمین استفاده ایمن، مطمئن و پایدار از انرژی هسته‌ای به رسمیت می‌شناسد.

در حالی که مسئولیت امنیت هسته‌ای منحصراً بر عهده هر کشور است، آژانس باید بنا به درخواست به کشور‌ها کمک کند و هیئت مدیره باید تحقق آن را تسهیل کند.

امنیت هسته‌ای چه معنایی می‌تواند داشته باشد، اگر هیچ اقدامی علیه حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت حفاظت انجام نشود؟

اگر آژانس تمایلی یا توانایی توجه کافی به پیامد‌های امنیت هسته‌ای را ندارد، کشور‌های عضو بر چه اساسی باید به عملکرد و اثربخشی آن اعتماد کنند؟

نقض محرمانگی در گذشته منجر به افشای اطلاعات حساس شده است که متعاقباً برای تسهیل اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. چنین نقض‌هایی مایه نگرانی شدید هستند و آژانس در این زمینه مسئولیت قانونی روشنی دارد.