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عراقچی از تعیین مسیر موقت در تنگه‌هرمز خبر داد

سیدعباس عراقچی از پیشرفت قابل توجه مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز خبر داد و با اشاره به تعیین یک مسیر موقت تردد در این تنگه، بر تداوم رایزنی‌ها برای توافق بر سازوکارهای آتی مدیریت تنگه هرمز تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۴۶۸
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، تنش‌های منطقه‌ای را پیامد نقض تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست. وی تأکید کرد که تنها راه بازگشت به وضعیت عادی، پایبندی کامل ایالات متحده به توافقات امضا شده در اسلام‌آباد است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، ظهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگویی تلفنی، درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران مسئولیت وضعیت تنش کنونی در منطقه را متوجه نقض تاسف بار تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و تصریح کرد؛ «راه حل ساده است. بازگشت و پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات و امضای خود در تفاهم نامه اسلام آباد زمینه را برای بازگشت به وضعیت عادی فراهم خواهد کرد.»

عراقچی همچنین با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، از پیشرفت قابل توجه گفت‌و‌گو‌های دو کشور برای تعیین یک مسیر موقت تردد در تنگه خبر داد و بر تداوم رایزنی‌ها میان دو کشور برای توافق درباره سازوکار‌های آتی مدیریت تنگه هرمز تأکید کرد.

وزیر خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه، بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دیپلماتیک میان کشور‌های منطقه و کشور‌های ذی‌نفع با هدف برقراری امنیت در منطقه و تردد آزاد و ایمن در تنگه هرمز تأکید کرد.

وزیران امور خارجه ایران و ژاپن همچنین در خصوص پیگیری برخی موضوعات دوجانبه و کنسولی توافق کردند.

 

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سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه وزیر خارجه ژاپن تنگه هرمز تفاهمنامه اسلام آباد تعهدات آمریکا مذاکرات ایران و عمان
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