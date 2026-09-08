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کد خبر:۱۳۹۳۴۶۵
کد خبر:۱۳۹۳۴۶۵
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نبض خبر

معلوم نیست فشار اقتصادی به ایران چه زمانی نتیجه بدهد

جان تیچرت، عضو بازنشسته نیرو هوایی آمریکا درباره محاصره و فشار اقتصادی آمریکا به ایران گفت: «...با اینکه محاصره تاکنون حدود شش میلیارد دلار به فعالیت‌های اقتصادی ایران ضربه زده، باید فشار را باز هم بیشتر کنیم.... مشکل این نوع فشار اقتصادی این است که معلوم نیست چه زمانی نتیجه بدهد؛ ممکن است اثرگذاری آن خیلی سریع اتفاق نیفتد... یعنی تا آن زمان، هزینه‌های این وضعیت همچنان پابرجا خواهد بود... پنجاه هزار نیروی آمریکایی باید تا زمانی که حکومت ایران فروبپاشد یا تسلیم شود، همچنان در منطقه و در معرض خطر باقی بمانند. این روند ممکن است نه چند روز یا چند هفته، بلکه ماه‌ها طول بکشد...»
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نبض خبر تحریم های آمریکا محاصره دریایی ایران ویدیو
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