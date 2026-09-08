دلایل امنیتی برا پلمب ۴ تالار در لرستان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از برخورد با هنجارشکنان در مراسم عروسی خبر داد. با تیراندازی‌های غیرمجاز در تالارهای پذیرایی، ۴ واحد متخلف پلمب و عاملان اصلی تیراندازی شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش تابناک؛ علی حسنوند با اشاره به صدور دستوری قاطع از سوی دستگاه قضایی، اعلام کرد: «امنیت و آرامش شهروندان، خط قرمز ماست. هرگونه اقدام غیرقانونی و بدعت‌آمیز، به‌ویژه تیراندازی در مراسم شادی که موجب سلب آسایش عمومی و برهم زدن امنیت می‌شود، تحمل نخواهد شد و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.»

دادستان مرکز لرستان با اشاره به گزارش‌های واصله مبنی بر وقوع تیراندازی در چند تالار پذیرایی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، تصریح کرد: با صدور دستورات قضایی فوری و با همکاری نیروی انتظامی، چهار تالار پذیرایی که به دلیل عدم رعایت ضوابط، بستر را برای انجام حرکات هنجارشکنانه و استفاده از سلاح فراهم کرده بودند، پلمب شد.

حسنوند با تأکید بر اینکه برگزاری مراسم عروسی و عزا نباید به عرصه‌ای برای نمایش سلاح تبدیل شود، خاطرنشان کرد: در این عملیات، تعدادی از عاملان و مسببان اصلی تیراندازی‌ها شناسایی، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه بازداشتگاه شده‌اند. پرونده متهمان مذکور با قید فوریت در شعبه ویژه رسیدگی خواهد شد.

سه‌شنبه ۱۷ شهریور، وی خطاب به صاحبان تالار‌ها و برگزارکنندگان مراسم هشدار داد: مدیران تالار‌های پذیرایی مسئول برگزاری مراسم هستند و در صورت مشاهده هرگونه تیراندازی یا اقدامات خلاف نظم عمومی، علاوه بر پلمب واحد صنفی، با مدیران متخلف نیز برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان مرکز لرستان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هیچ‌کس در موضوع امنیت تعارف ندارد و برخورد با هنجارشکنان و مخلان نظم عمومی با جدیت و قاطعیت در تمامی سطوح ادامه خواهد داشت و به تمامی شهروندان اطمینان می‌دهیم که دادستانی مدافع حقوق عامه و آرامش مردم خواهد بود.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل لرستان