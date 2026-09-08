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News ID: ۱۳۹۳۴۵۸
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عکس: دوازدهمین نمایشگاه «ایران نوشت» در تهران

دوازدهمین دوره نمایشگاه «ایران‌نوشت»، با هدف عرضه نوشت‌افزار ایرانی اسلامی عصر روز دوشنبه ۱۶ شهریور کار خود را در مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز کرد. این نمایشگاه که تا ۳۱ شهریور برپاست، میزبان بیش از ۱۰۰ تولیدکننده است که محصولات خود را در ۷۰ غرفه عرضه می‌کنند. عکس: عباس تاجیک یار

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برچسب‌ها:
عکس خبری ایران نوشت مصلی امام خمینی (ره)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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