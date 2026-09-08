ادعای تراکتور درباره نقش پرسپولیس در حواشی اخیر
به گزارش تابناک؛ متأسفانه در جریان این مسابقه، علاوه بر توهین به مدیر تیم تراکتور، تهدیدهایی نیز علیه برخی بازیکنان این باشگاه صورت گرفته است؛ اتفاقی که بههیچوجه نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت.
سؤال روشن اینجاست که اتفاقات دیدار تراکتور و گلگهر چه ارتباطی با باشگاه پرسپولیس دارد و این تیم کجای این ماجرا قرار دارد که برخی هوادارانش از همین حالا بازیکنان تراکتور را تهدید میکنند؟
باشگاه تراکتور هشدار میدهد عدم برخورد با این رفتارها میتواند زمینهساز شکلگیری تقابل میان هواداران شود و در ادامه، کنترل تبعات آن دشوار خواهد بود.
تجربه نشان داده است که افکار عمومی از اتفاقات برخی ورزشگاهها عبور میکند، اما به محض آنکه هواداران تراکتور نسبت به چنین رفتارهایی واکنش نشان میدهند، برخی جریانها به جای پاسخگویی درباره اصل ماجرا، با فضاسازی رسانهای به دنبال تخریب تراکتور و حاشیهسازی علیه این باشگاه هستند.
باشگاه تراکتور صراحتاً اعلام میکند که ریشهیابی این فضای تقابلی باید از همین رفتارها و شعارهای مطرح شده در ورزشگاه شهر قدس آغاز شود. بایستی نسبت به این قبیل رفتارها و به بیانی دیگر «کنش» برخورد قاطع صورت گیرد و تا شاهد بروز «واکنش» نباشیم.
منبع: رسانه رسمی باشگاه تراکتور
متاسفانه تصمیمهای همراه با مماشات مسئولان کمیتههای انضباطی و اخلاق فدراسیون با جنجالآفرینیها و رفتارهای خلاف اخلاق بازیکنان، مدیران و هواداران این باشگاه در داخل و خارج از ورزشگاهها، به بروز چنین رویدادهای مشمئزکنندهای دامن زدهاست!!!
کافی است برخورد و تصمیم کمیته انضباطی در برابر رفتارها و حرکات خلاف اخلاق و تحریکآمیز شجاع خلیلزاده را به تصمیم اتخاذ شده توسط این کمیته با بازیکن سپاهان در بازی با تیم استقلال را مورد توجه قرار داده و مقایسه کنید!!!