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News ID: ۱۳۹۳۴۳۴
Hits: ۵۶۰

عکس: ایسلند؛ سرزمین آتش و یخ

ایسلند به دلیل یک موقعیت جغرافیایی بسیار منحصربه‌فرد، یکی از فعال‌ترین نقاط زمین از نظر زمین‌شناسی است. کشوری که به دلیل قرار گرفتن بر روی خط اتصال صفحات تکتونیکی اوراسیا و آمریکای شمالی به «سرزمین آتش و یخ» شهرت دارد، سالانه پذیرای هزاران گردشگر از سراسر جهان است. از تماشایی‌ترین جلوه‌های این طبیعت منحصربه‌فرد، آب‌فشان‌های دره زمین‌گرمایی «هاوکادالور» است که در پی فشار و حرارت بالای اعماق زمین، به شکل متناوب فواره‌هایی از آب جوش و بخار را تا ارتفاع چندین متر به آسمان پرتاب می‌کنند.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت ایسلند سرزمین آتش و یخ گردشگری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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