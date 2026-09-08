عکس: ایسلند؛ سرزمین آتش و یخ

ایسلند به دلیل یک موقعیت جغرافیایی بسیار منحصربه‌فرد، یکی از فعال‌ترین نقاط زمین از نظر زمین‌شناسی است. کشوری که به دلیل قرار گرفتن بر روی خط اتصال صفحات تکتونیکی اوراسیا و آمریکای شمالی به «سرزمین آتش و یخ» شهرت دارد، سالانه پذیرای هزاران گردشگر از سراسر جهان است. از تماشایی‌ترین جلوه‌های این طبیعت منحصربه‌فرد، آب‌فشان‌های دره زمین‌گرمایی «هاوکادالور» است که در پی فشار و حرارت بالای اعماق زمین، به شکل متناوب فواره‌هایی از آب جوش و بخار را تا ارتفاع چندین متر به آسمان پرتاب می‌کنند.