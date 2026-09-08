عکس: حضور رئیس مجلس در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه با حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری، ضمن زیارت و اقامه نماز، با تعدادی از زائران دیدار و گفت‌وگو کرد. وی همچنین با حضور بر سر مزار سرلشکر شهید حسین سلامی، شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان، شهید دکتر علیرضا بیات، شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی و سایر شهدای گرانقدر آرمیده در این آستان مقدس، با قرائت فاتحه به مقام رفیع این شهیدان والامقام ادای احترام کرد.