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News ID: ۱۳۹۳۴۳۳
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عکس: حضور رئیس مجلس در حرم حضرت عبدالعظیم (ع)

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه با حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری، ضمن زیارت و اقامه نماز، با تعدادی از زائران دیدار و گفت‌وگو کرد. وی همچنین با حضور بر سر مزار سرلشکر شهید حسین سلامی، شهید دکتر حسین امیرعبداللهیان، شهید دکتر علیرضا بیات، شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی و سایر شهدای گرانقدر آرمیده در این آستان مقدس، با قرائت فاتحه به مقام رفیع این شهیدان والامقام ادای احترام کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رئیس مجلس محمدباقر قالیباف آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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