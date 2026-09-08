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News ID: ۱۳۹۳۴۳۲
Hits: ۸۸۴

عکس: رونمایی کیم از دومین ناوشکن نیروی دریایی کره شمالی

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با حضور در مراسم به‌کارگیری دومین ناوشکن کلاس «چوئه هیون» با نام «کانگ کان»، اعلام کرد که این شناور نسل‌جدید، بخش کلیدی از سامانه بازدارندگی هسته‌ای این کشور خواهد بود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ناوشکن
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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