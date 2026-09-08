عکس: رونمایی کیم از دومین ناوشکن نیروی دریایی کره شمالی

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، با حضور در مراسم به‌کارگیری دومین ناوشکن کلاس «چوئه هیون» با نام «کانگ کان»، اعلام کرد که این شناور نسل‌جدید، بخش کلیدی از سامانه بازدارندگی هسته‌ای این کشور خواهد بود.