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حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!
همزمان با فعالیت شدید ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در فاحشه خانههای پاتایای تایلند، چند سلطنت طلب خودشان را به این ناو که عامل شهادت هزاران تن از مردم ایران بود، رساندند و به این ناو و ملوانانش ادای احترام نظامی کردند! پیش تر این بیوطنها به سربازان کشته شده آمریکا در جریان جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه نیز ادای احترام کرده بودند! برخی کاربران تن فروشی فواحش تایلند را شرافتمندانه تر از این ادای احترام خواندهاند. این لحظات ناب وطن فروشی را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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دیگه خودت سربازهای امریکایی از حماقت اینا خندشون میگیره ، آخه مگه میشه آدم اینقدر بی غیرت و پست باشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
ناشناس| |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
در جنگل های تایلند
لابه لای همون عنتر ها ومیمون هاست
از کجا دو نستید سلطنت طلب هستند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
این موجودات همین قدر حقیر و خودفروخته هستند. خاک بر سر حسرت السلطنه
چقدر هم نچسب و چندش اجرا کردن
کاملا مصنوعی و خنده دار
بیشتر جای خنده داره تا تاسفت
خاااااااااک بر سر این دو تا پت و مت ....
کاملا مصنوعی و خنده دار
بیشتر جای خنده داره تا تاسفت
خاااااااااک بر سر این دو تا پت و مت ....
فقط می می شه گفت خاااااک بر سر بی وجودشون
مردم عادی دارن تاوان جاه طلبی های همه رو می دن و وای از کارمایی که روزی یقه این بی غیرت ها رو می گیره
مردم عادی دارن تاوان جاه طلبی های همه رو می دن و وای از کارمایی که روزی یقه این بی غیرت ها رو می گیره
بنظرم اصلا فيلم رو باز نكنيم كه ديده نشن چون اين هأ عقده ديده شدن دارن فقط ، همون تيتر خبر رو ديديد ناسزا براشون بزاريم با تشكر لعنت بر وطن فروش ي كه تن فروش ها هم محل اين اشغال ها ندادن ولي رفته مثل بوزينه ادا در اورده