حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!

همزمان با فعالیت شدید ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در فاحشه خانه‌های پاتایای تایلند، چند سلطنت طلب خودشان را به این ناو که عامل شهادت هزاران تن از مردم ایران بود، رساندند و به این ناو و ملوانانش ادای احترام نظامی کردند! پیش تر این بی‌وطن‌ها به سربازان کشته شده آمریکا در جریان جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه نیز ادای احترام کرده بودند! برخی کاربران تن فروشی فواحش تایلند را شرافتمندانه تر از این ادای احترام خوانده‌‌اند. این لحظات ناب وطن فروشی را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.