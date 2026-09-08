En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 2104
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۳۴۲۹
کد خبر:۱۳۹۳۴۲۹
3399 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!

همزمان با فعالیت شدید ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در فاحشه خانه‌های پاتایای تایلند، چند سلطنت طلب خودشان را به این ناو که عامل شهادت هزاران تن از مردم ایران بود، رساندند و به این ناو و ملوانانش ادای احترام نظامی کردند! پیش تر این بی‌وطن‌ها به سربازان کشته شده آمریکا در جریان جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه نیز ادای احترام کرده بودند! برخی کاربران تن فروشی فواحش تایلند را شرافتمندانه تر از این ادای احترام خوانده‌‌اند. این لحظات ناب وطن فروشی را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران ناو آبراهام لینکلن ویدیو ادای احترام سلطنت طلبان ارتش آمریکا
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۸
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
10
56
پاسخ
دیگه خودت سربازهای امریکایی از حماقت اینا خندشون میگیره ، آخه مگه میشه آدم اینقدر بی غیرت و پست باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
ناوی که قرار است برگردد امریکا هیچ دلیلی نداشت بعد از چند ماه خستگی ملوانهایش برود و چند مدت در تایلند معطل بماند الا یک دلیل ... سرو سامان دادن به اوضاع فاجعه بار ناو تا با ورود به بندری در آمریکا ، خبرنگارهای آمریکا پاره پورهشان نکنند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
عه عه جای این موجودات
در جنگل های تایلند
لابه لای همون عنتر ها ومیمون هاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
9
21
پاسخ
فقط برای جلب توجه بود
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
35
13
پاسخ
از کجا دو نستید سلطنت طلب هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
چون فقط سلطنت طلبها این دو ویژگی را دارند بیشعوری و بی شرفی !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
9
42
پاسخ
بی شرف ها
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
7
41
پاسخ
این موجودات همین قدر حقیر و خودفروخته هستند. خاک بر سر حسرت السلطنه
کوروش آریامهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
4
24
پاسخ
چقدر هم نچسب و چندش اجرا کردن
کاملا مصنوعی و خنده دار
بیشتر جای خنده داره تا تاسفت
خاااااااااک بر سر این دو تا پت و مت ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
4
16
پاسخ
وقتی پت و مت میرن سربازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
4
15
پاسخ
فقط می می شه گفت خاااااک بر سر بی وجودشون
مردم عادی دارن تاوان جاه طلبی های همه رو می دن و وای از کارمایی که روزی یقه این بی غیرت ها رو می گیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
1
4
پاسخ
بنظرم اصلا فيلم رو باز نكنيم كه ديده نشن چون اين هأ عقده ديده شدن دارن فقط ، همون تيتر خبر رو ديديد ناسزا براشون بزاريم با تشكر لعنت بر وطن فروش ي كه تن فروش ها هم محل اين اشغال ها ندادن ولي رفته مثل بوزينه ادا در اورده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
2
5
پاسخ
آدم میمونه چی بگه سلطنت طلبن که باشن مخالف جمهوری اند که یاشند مخالف اسلامند که باشند اگریه جو غیرت تو وجودشون بود برای وطن و خاک وطن که مورد تجاوز قرار گرفته و به سمت دشمن این مرزوبوم چنین ذلیلانه و بی شرمانه ادای احترام نمیکردن
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
Poll
با کدام نرخ بنزین موافقید؟