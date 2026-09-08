عکس: جایگاههای سوخت یک روز پس از افزایش نرخ بنزین آزاد
سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، یک روز پس از اعلام افزایش نرخ بنزین آزاد (سهمیه سوم) از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، پمپبنزینها شرایط عادی و آرامی را تجربه میکنند. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که روند سوختگیری در جایگاهها بدون هرگونه اختلال در جریان است و نرخ سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، طبق روال گذشته بدون تغییر باقی ماندهاند.
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برچسبها:عکس خبری جایگاه های سوخت بنزین سوخت گیری
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نظرات شما
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علی
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷
اینجا ایرانه و ملت شاکی های نمایشی هستن / اگر بنزین لیتری 100 هزار تومن هم بشه میخرن ، میزنن ، تفریح می کنن . نه خیابون ها خلوت میشه نه پمپ های بنزین . مسافربر ها قیمت ها رو می برن بالا تا جبران بشه . کسبه و تولید کنندگان افزایش قیمت میدن رو محصولاتشون که جبران بشه .
Anonymous
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸
جایگاه میدان فردوسی همیشه شلوغ برای موتور سیکلت و خلوت برای ماشین ها.