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News ID: ۱۳۹۳۴۲۳
Hits: ۳۴۹۲
نظرات: ۵

عکس: جایگاه‌های سوخت یک روز پس از افزایش نرخ بنزین آزاد

سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، یک روز پس از اعلام افزایش نرخ بنزین آزاد (سهمیه سوم) از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، پمپ‌بنزین‌ها شرایط عادی و آرامی را تجربه می‌کنند. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که روند سوخت‌گیری در جایگاه‌ها بدون هرگونه اختلال در جریان است و نرخ سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، طبق روال گذشته بدون تغییر باقی مانده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری جایگاه های سوخت بنزین سوخت گیری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
Published: ۵
Under Review: ۱
non-publishable: ۰
Published: ۵
Under Review: ۱
non-publishable: ۰
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۷
اینجا ایرانه و ملت شاکی های نمایشی هستن / اگر بنزین لیتری 100 هزار تومن هم بشه میخرن ، میزنن ، تفریح می کنن . نه خیابون ها خلوت میشه نه پمپ های بنزین . مسافربر ها قیمت ها رو می برن بالا تا جبران بشه . کسبه و تولید کنندگان افزایش قیمت میدن رو محصولاتشون که جبران بشه .
Answer
5
4
Anonymous
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸
جایگاه میدان فردوسی همیشه شلوغ برای موتور سیکلت و خلوت برای ماشین ها.
Answer
0
1
Anonymous
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۴
چه عکس های قشنگی گذاشتید
Answer
1
2
Anonymous
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۵
بیچاره مردم باید با هر شرایطی بسوزن و بسازن
Answer
10
3
حسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۴
وقتی زوره وفقط مردم بیچاره باید تحمل کنند
Answer
8
2