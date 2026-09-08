عکس: جایگاه‌های سوخت یک روز پس از افزایش نرخ بنزین آزاد

سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، یک روز پس از اعلام افزایش نرخ بنزین آزاد (سهمیه سوم) از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، پمپ‌بنزین‌ها شرایط عادی و آرامی را تجربه می‌کنند. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که روند سوخت‌گیری در جایگاه‌ها بدون هرگونه اختلال در جریان است و نرخ سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، طبق روال گذشته بدون تغییر باقی مانده‌اند.