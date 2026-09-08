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سم‌پاشی علیه دولت، بازی در زمین دشمن است

چرا باید در چنین شرایط مهم و حساسی؛ برخی از مدعیان انقلابی‌گری در زمین بازی کنند؟!
کد خبر: ۱۳۹۳۴۱۷
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سم‌پاشی علیه دولت

در روزهای اخیر سم‌پاشی علیه رئیس‌جمهور و تعدادی از مسئولین سابق و کنونی به بهانه‌ها و شکل‌های مختلف به اوج رسیده بطوری که حتی بعضی تجمعات شبانه را هم تحت سیطره خود درآورده است.

به گزارش تابناک؛ یک روزنامه در سرمقاله امروز خود به مخالفان مذاکره و توافق پرداخت و تحت عنوان"سلبی‌ها بدتر از صلیبی‌ها" افزود: دشمن با تحرکات سلبی درصدد از بین بردن روحیه، ناامید کردن مردم و بی‌پشتوانه ساختن نظام سیاسی و جبهه نظامی کشور است.

- سلبی‌ها که از یکطرف به مسئولین توهین می‌کنند و از طرف دیگر بذر ناامیدی و فرسوده کردن روحیه‌ها را در دستور کار دارند، پیاده‌نظام آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

-  سازمان‌های سیا و موساد برای مرحله‌ای که بتوانند رکن حضور مردم را به فروپاشی برسانند برنامه‌های دقیقی دارند. آنها می‌دانند که در آن مرحله هیچ نیازی به تهاجم نظامی ندارند و به همین دلیل حتی رئیس‌جمهور مورد نظر خود را هم مشخص کرده‌اند و در حال مجهز کردن او به یاران، ادوات نظامی و سایر امکانات هستند.

-   مایه تأسف شدید است که درست در چنین شرایط خطیری عده‌ای از مدعیان انقلابی‌گری در زمینی بازی می‌کنند که دشمن آن را آماده کرده است!

-   این عملکرد سلبی‌ها قطعاً از ضربه‌ای که صلیبی‌ها در جنگ‌های طولانی به مسلمین وارد کردند خطرناک‌تر است. زیرا امروز ایران به نمایندگی از اسلام، انسانیت، شرافت و غیرت در برابر جبهه کفر ایستادگی می‌کند و آماج حملات صلیبی‌های جدید است و هیچ وظیفه‌ای بالاتر از دفاع از ایران و مقابله با تهاجم نوصلیبی‌ها وجود ندارد.

-  این مقابله فقط وقتی موفق خواهد بود که در داخل ایران عقلای قوم تمام توان خود را برای تقویت مؤلفه‌های مقاومت در برابر دشمن بکار بگیرند. این مؤلفه‌ها، وحدت واقعی، تقویت دیپلماسی، حل مشکلات اقتصادی، تدبیر برای شکستن محاصره دریائی و مصون نگهداشتن سنگر خیابان از مصادره توسط سلبی‌ها هستند. 

متن کامل این یادداشت را می توانید در ادامه بخوانید.

سلبی‌ها بدتر از صلیبی‌ها

دقیق‌ترین تحلیل درباره هدف ترامپ از حمله نظامی به ایران اینست که موضوعاتی از قبیل فعالیت هسته‌ای، حقوق بشر و جبهه مقاومت همگی بهانه هستند و خواسته اصلی او تسلط همه‌جانبه بر ایران است.

در بطن این تسلط همه‌جانبه، غارت نفت ایران وجود دارد، سلطه سیاسی مورد نظر است و نفوذ در ارکان فرهنگی – اجتماعی و در نهایت تجزیه کشور نیز در برنامه قرار دارد. آمریکا و رژیم صهیونیستی برای رسیدن به این اهداف بشدت فعالند و سرمایه کلانی را بکار گرفته‌اند.

قوی‌ترین اهرم سازمان‌های سیا و موساد برای تحقق اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران ناامید کردن مردم و رواج روحیه بدبینی به همدیگر و به دولت است. استفاده از ابزار فضای مجازی و کشاندن اذهان و افکار عمومی به موضوعات مورد نظر این سازمان‌های جاسوسی در سال‌ها و به‌ویژه ماه‌های اخیر شدت یافته است.

متأسفانه دو اهرم دیگر اخیراً به این ابزار دشمن اضافه شده که یکی از آنها خارجی و دیگری داخلی است. اهرم خارجی، فشار اقتصادی مورد نظر آمریکاست که با تشدید محاصره دریائی و افزودن بر تحریم‌ها به پیش می‌رود و اهرم داخلی، دمیدن بر تنور اختلافات داخلی است که در ظاهر توسط افراد افراطی از یک جناح خاص صورت می‌گیرد ولی تردید نباید کرد که دست‌های پنهان همان سازمان‌های جاسوسی موساد و سیا گردانندگان اصلی این صحنه خطرناک هستند.

بی‌جهت نیست که در روزهای اخیر سم‌پاشی علیه رئیس‌جمهور و تعدادی از مسئولین سابق و کنونی به بهانه‌ها و شکل‌های مختلف به اوج رسیده بطوری که حتی بعضی تجمعات شبانه را هم تحت سیطره خود درآورده است. دشمن با تحرکات سلبی درصدد از بین بردن روحیه، ناامید کردن مردم و بی‌پشتوانه ساختن نظام سیاسی و جبهه نظامی کشور است. آمریکا و رژیم صهیونیستی حضور مردم را رکن اصلی تاب‌آوری ایران در برابر تهاجمات نظامی می‌دانند و به همین دلیل درصدد فروپاشاندن این رکن هستند. سلبی‌ها که از یکطرف به مسئولین توهین می‌کنند و از طرف دیگر بذر ناامیدی و فرسوده کردن روحیه‌ها را در دستور کار دارند، پیاده‌نظام آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند. سازمان‌های سیا و موساد برای مرحله‌ای که بتوانند رکن حضور مردم را به فروپاشی برسانند برنامه‌های دقیقی دارند. آنها می‌دانند که در آن مرحله هیچ نیازی به تهاجم نظامی ندارند و به همین دلیل حتی رئیس‌جمهور مورد نظر خود را هم مشخص کرده‌اند و در حال مجهز کردن او به یاران، ادوات نظامی و سایر امکانات هستند. مایه تأسف شدید است که درست در چنین شرایط خطیری عده‌ای از مدعیان انقلابی‌گری در زمینی بازی می‌کنند که دشمن آن را آماده کرده است! این عملکرد سلبی‌ها قطعاً از ضربه‌ای که صلیبی‌ها در جنگ‌های طولانی به مسلمین وارد کردند خطرناک‌تر است. زیرا امروز ایران به نمایندگی از اسلام، انسانیت، شرافت و غیرت در برابر جبهه کفر ایستادگی می‌کند و آماج حملات صلیبی‌های جدید است و هیچ وظیفه‌ای بالاتر از دفاع از ایران و مقابله با تهاجم نوصلیبی‌ها وجود ندارد.

این مقابله فقط وقتی موفق خواهد بود که در داخل ایران عقلای قوم تمام توان خود را برای تقویت مؤلفه‌های مقاومت در برابر دشمن بکار بگیرند. این مؤلفه‌ها، وحدت واقعی، تقویت دیپلماسی، حل مشکلات اقتصادی، تدبیر برای شکستن محاصره دریائی و مصون نگهداشتن سنگر خیابان از مصادره توسط سلبی‌ها هستند. عقلای قوم اگر در تقویت این مؤلفه‌ها کوتاهی کنند، پاسخی برای خدا، مردم ایران و آیندگان نخواهند داشت.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

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سم‌پاشی علیه دولت توهین به رئیس جمهور مخالفان رئیس جمهور دشمنی با رئیس جمهور انقلابی گری روزنامه جمهوری اسلامی
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