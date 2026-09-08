حجت کریمی، مدیرعامل تراکتور، امشب در گفت‌وگو با میثاقی درباره فایل صوتی جنجالی خداداد عزیزی توضیح داد و مدعی شد این وویس در رختکن گل‌گهر ضبط شده، اما رسانه‌های داخلی از انتشار آن خودداری کردند و در نهایت فایل در شبکه‌های معاند منتشر شده است. توجیهات عجیب کریمی را می‌بینید و می‌شنوید.