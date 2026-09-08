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کد خبر:۱۳۹۳۴۱۰
کد خبر:۱۳۹۳۴۱۰
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سوت

فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکه‌های معاند افتاد!

حجت کریمی، مدیرعامل تراکتور، امشب در گفت‌وگو با میثاقی درباره فایل صوتی جنجالی خداداد عزیزی توضیح داد و مدعی شد این وویس در رختکن گل‌گهر ضبط شده، اما رسانه‌های داخلی از انتشار آن خودداری کردند و در نهایت فایل در شبکه‌های معاند منتشر شده است. توجیهات عجیب کریمی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت خداداد عزیزی فحاشی ویدیو امید عالیشاه حجت کریمی
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