سوت
فحاشی خداداد عزیزی گردن شبکههای معاند افتاد!
حجت کریمی، مدیرعامل تراکتور، امشب در گفتوگو با میثاقی درباره فایل صوتی جنجالی خداداد عزیزی توضیح داد و مدعی شد این وویس در رختکن گلگهر ضبط شده، اما رسانههای داخلی از انتشار آن خودداری کردند و در نهایت فایل در شبکههای معاند منتشر شده است. توجیهات عجیب کریمی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:سوت خداداد عزیزی فحاشی ویدیو امید عالیشاه حجت کریمی
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