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شکست سنگین مزدوران عربستان در استان البیضاء یمن

یک منبع نظامی یمن از وارد شدن خسارات سنگین به شبه نظامیان وابسته به عربستان که سعی در هدف قرار دادن منطقه ذی ناعم در استان البیضاء در مرکز یمن واقع در شمال شرق صنعا داشتند، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۹۵
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یمن

به گزارش تابناک، یک منبع نظامی یمن به خبرگزاری «سبأ» گفت که نیروهای مسلح یمن، نیروهای کمکی وابسته به ائتلاف به رهبری عربستان را که سعی در هدف قرار دادن منطقه ذی ناعم در البیضاء داشتند را مجبور به عقب نشینی کردند.

وی اشاره کرد که نیروهای مسلح یمن با وارد کردن خسارات سنگینی به نیروهای وابسته به دشمن، بسیاری از آنها را کشته و زخمی کردند و نیروهای کمکی که برای پشتیبانی از آنها می‌آمدند را هدف قرار دادند.

رسانه‌های عربی در روزهای اخیر نیز از تشدید درگیری‌ها بین نیروهای مسلح یمن و شبه نظامیان وابسته به دولت مستعفی این کشور، مورد حمایت عربستان در چند جبهه‌ خبر داده‌اند.

منبع: ایرنا

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