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ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد
ویدیویی از سخنان تازه حجت الاسلام حسن روحانی که در فضای مجازی بحث برانگیز شده و نقدهای وسیعی را در پی داشته، میبینید و میشنوید. روحانی در فرازهایی از صحبتهایش میگوید: «...هر روز یک دوقطبی درست میکنیم در جامعه. من نمیدانم اینها را از کجا آوردهایم؟ دوقطبیهایی که بیاساس و نادرست است....نیروی مسلح برای کشور کار میکند، دیپلماسی هم برای کشور کار میکند، موشک هم برای کشور کار میکند. پهپاد هم از کشور دفاع میکند، مذاکره هم از کشور دفاع میکند... هم موشک و پهپاد و هم مذاکره از کشور دفاع میکنند...» اظهارات روحانی را میبینید و میشنوید.
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