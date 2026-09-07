نبض خبر
توصیه خبرساز صداوسیما همزمان با گرانی بنزین
مزمان با گرانی بنزین، گزارش یوسف سلامی مجری صداوسیما درباره این موضوع خبرساز شده است. در این گزارش، مجری صداوسیما در میان مردم حاضر شده و درباره گرانی بنزین و راههای صرفهجویی در مصرف سوخت با آنها گفتوگو کرده است. در بخشی از گزارش، مجری و مردم درباره کاهش مصرف بنزین صحبت میکنند و این موضوع مطرح میشود که اگر هر خودرو تنها یک لیتر کمتر بنزین مصرف کند، روزانه حدود 27 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفهجویی خواهد شد. همچنین در این گزارش به مردم توصیه میشود برای کاهش مصرف بنزین، کمتر به سفرهای شمال کشور بروند؛ توصیهای که همزمان با گرانی بنزین در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
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برچسبها:نبض خبر افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت حامل های انرژی ویدیو صداوسیما سفر به شمال یوسف سلامی
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