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لیگ برتر فوتبال ایران؛

عبور پرسپولیس از استقلال با شکست ذوب‌آهن؛ شاگردان تارتار مزد بازی تهاجمی را گرفتند

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار خانگی خود در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر مقابل ذوب‌آهن به برتری رسید و در جدول رده‌بندی از استقلال عبور کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۶۵
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پرسپولیس و ذوب‌آهن

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم پرسپولیس و ذوب‌آهن اصفهان در چهارچوب دیدارهای هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد و با نتیجه ۲ بر صفر به سود سرخپوشان میزبان خاتمه یافت.

علی علیپور (دقیقه ۴۲) و پوریا شهرآبادی (دقیقه ۶۴) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمد‌مهدی زارع، محمدحسین کنعانی‌‌زادگان، مهدی تیکدری‌، مجید عیدی، محمد خدابنده‌لو، پویا پورعلی، اوستون ارونوف، محمد‌مهدی محبی، علی علیپور و ایگور سرگیف.

ترکیب ابتدایی ذوب‌آهن:

داود نوشی صوفیانی، آرش قادری، محمدحسینی، علی شجاعی، ابوالفضل حسینی‌فر، جلال علی‌محمدی، محمود قائد رحمتی، پویا مختاری، فرشید اسماعیلی، رحمان جعفری و امید لطیفی.

در نیمه اول و ۱۰ دقیقه ابتدایی بازی، دو صحنه مشکوک در محوطه جریمه ذوب‌آهن و پرسپولیس رقم خورد که داور در هیچکدام از صحنه‌ها اعتقاد به پنالتی نداشت.

در ادامه اوستون اورونوف یک موقعیت مناسب برای گلزنی داشت، اما نتوانست از این توپ بهره‌ای ببرد. هرچند بهترین موقعیت بازی را رحمان جعفری در دقیقه ۳۲ داشت که می‌توانست دروازه پیام نیازمند را باز کند، اما ضربه عجیب او در چهارچوب نبود.

چیزی به پایان بازی در ۴۵ دقیقه نخست نمانده بود که مجید عیدی پس از کنترل توپ در محوطه جریمه ذوب‌آهن، با یک پاس پشت پا مدافعان حریف را غافلگیر کرد و فرصت خوبی برای علی علیپور ساخت تا این بازیکن بتواند دروازه نوشی صوفیانی را باز کند و پرسپولیس پیروز راهی رختکن شود.

پرسپولیس و ذوب‌آهن

نیمه دوم با آرامش آغاز شد و مهدی تارتار روی نیمکت پرسپولیس و عبدالله ویسی روی نیمکت ذوب‌آهن تلاش کردند با چند تغییر و تعویض در ترکیب تیم‌شان، کنترل بازی را در اختیار بگیرند. در یک صحنه، تیوی بیفوما که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، پس از پاسکاری با علیپور، پوریا شهرآبادی دیگر بازیکن تازه‌وارد سرخپوشان را صاحب توپ کرد که این بازیکن نتوانست از موقعیت استفاده کند.

در دقیقه ۶۴ مسابقه، پرسپولیس یک حمله دیگر را روی دروازه ذوب‌آهن ترتیب داد که این بار علی علیپور هم تیمی خود را صاحب موقعیت گل کرد؛ مهاجم باتجربه پرسپولیس در شرایطی که امکان ضربه زدن هم داشت، اما با یک پاس کوتاه شهرآبادی را صاحب توپ کرد و او این بار با یک ضربه بغل پا، توپ را به تور دروازه نوشی صوفیانی چسباند.

شاگردان مهدی تارتار پس از به ثمر رساندن گل دوم، روحیه بیشتری گرفتند و چند دقیقه بعد حمله دیگری روی دروازه ذوب‌آهن شکل گرفت؛ اما این بار نوبت بیفوما بود که پاس شهرآبادی را در موقعیتی مناسب دریافت کند، اما نتواند از موقعیت بهره‌ای ببرد.

پرسپولیس با وجود اطمینان خاطر نسبی از نتیجه مسابقه، اما پس از گل دوم هم سعی داشت کنترل بازی را در اختیار داشته باشد و عقب‌نشینی نکرد. هرچند موقعیت‌های این تیم هم زهردار نبود و به طور جدی روی دروازه ذوب‌آهن خطری ایجاد نشد.

به گزارش تابناک، پرسپولیس با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و ضمن عبور از آلومینیوم اراک و استقلال ۱۲ امتیازی، در رتبه دوم جدول قرار گرفت. هم اکنون تراکتور با ۱۶ امتیاز صدرنشین است.

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برچسب ها
پرسپولیس ذوب آهن لیگ برتر ایران مهدی تارتار عبدالله ویسی
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