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آخرین قیمت سکه و دلار در بازار امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵

کاهش میلیونی سکه امامی؛ دلار در کانال ۲۲۲ هزار تومان ماندکاهش میلیونی سکه امامی؛ دلار در کانال ۲۲۲ هزار تومان ماند
کد خبر: ۱۳۹۳۳۵۸
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4022 بازدید
طلا و دلار

به گزارش تابناک، با پایان روز کاری بازار، سکه و طلا ریزش قیمت را تجربه کردند؛ سکه ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان ارزان شد. طلا در قیمت ۲۳ میلیون ثابت ماند و دلار نیز شاهد کاهش قیمت بود.

وضعیت بازار سکه به شرح زیر است: سکه امامی با کاهش ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به قیمت ۲۲۹ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان ارزان شد و در قیمت ۲۲۶ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان متوقف شد. 

نیم سکه به قیمت ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و ریزش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را ثبت کرد و ربع سکه با کاهش سنگین ۳ میلیون تومان، ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزشگزاری شد.

طلا نیز روندی کاهشی را دنبال کرد. تا لحظه تنظیم این خبر؛ طلای ۱۸ عیار ۲۳۳ هزار تومان کاهش ارزش داشته است و قیمت ۲۳ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان را ثبت کرده است.

همچنین طلای ۲۴ عیار با کاهش ۳۱۰ هزار و ۶۰۰ تومانی به قیمت ۳۰ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

سایر جزئیات انواع طلا را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

هم اکنون دلار با ریزش ۱۹۵۰ تومانی در کانال قیمتی ۲۲۲ هزار و ۸۰۰ و ۵ تومان قرار گرفته است.

منبع: شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز

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