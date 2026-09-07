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News ID: ۱۳۹۳۳۳۹
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عکس: نشست رئیس جمهور با پیشکسوتان سازندگی دوران دفاع مقدس

در نشست مشترک رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعی از اعضای اقتصادی دولت و پیشکسوتان سازندگی دوران دفاع مقدس، ظرفیت‌ها و سازوکار‌های همکاری برای تسریع در بازسازی و احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ اخیر بررسی و بر بهره‌گیری از تجارب و توان اجرایی این نیرو‌ها در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تأکید شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رئیس جمهور قرارگاه سازندگی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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