تصاویر تبدیل خوابگاه آمریکا به تلی از خاک با موشک ایران

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که دو خوابگاه پرسنل آمریکایی در پایگاه هوایی علی السالم کویت بین 25 آگوست و سه سپتامبر بر اثر اصابت پرتابه‌های ایران به کلی تخریب شده‌اند. یکی از ساختمان‌ها به تلی از خاک تبدیل شده، در حالی که آوار ساختمان دیگر تا حدی پاکسازی شده است. سپاه پاسداران در دو سپتامبر اعلام کرد که تأسیسات مسکونی و فرماندهی ایالات متحده در این پایگاه را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.