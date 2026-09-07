عکس: جشنواره پرپینیان، نبضِ عکاسی خبری جهان
جشنواره بینالمللی «ویزا پور لِماژ» در شهر پرپینیان، بار دیگر میزبان نگاههای نافذ عکاسان خبری جهان است. این رویدادِ ۱۵ روزه که بهعنوان مهمترین جشنواره عکاسی خبری فرانسه شناخته میشود، با تغییر چهرهی شهر به یک نگارخانه بزرگ، بستری است برای تماشای لحظات تعیینکننده تاریخ؛ لحظاتی که از سال ۱۹۸۹ تا امروز، قدرتِ بیبدیلِ تصویر را در روایتِ حقیقت به اثبات رساندهاند.
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