عکس: مسابقه سنتی الاغ‌ها در لبنان

در یک رویداد منحصر‌به‌فرد در جنوب لبنان، مسابقه تابستانی الاغ‌ها با صحنه‌هایی دیدنی برگزار شد؛ جایی که این حیوانات با استفاده از روبان‌ها، عینک‌های آفتابی و گل‌های قلاب‌بافی شده بر روی سم‌هایشان، توجه تماشاگران را به خود جلب کردند.