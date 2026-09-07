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News ID: ۱۳۹۳۳۲۰
Hits: ۹۷۸

عکس: مسابقه سنتی الاغ‌ها در لبنان

در یک رویداد منحصر‌به‌فرد در جنوب لبنان، مسابقه تابستانی الاغ‌ها با صحنه‌هایی دیدنی برگزار شد؛ جایی که این حیوانات با استفاده از روبان‌ها، عینک‌های آفتابی و گل‌های قلاب‌بافی شده بر روی سم‌هایشان، توجه تماشاگران را به خود جلب کردند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مسابقه سنتی الاغ‌ها لبنان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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