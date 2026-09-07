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کد خبر:۱۳۹۳۳۰۹
کد خبر:۱۳۹۳۳۰۹
1012 بازدید
جنگ افزار

تصاویر تست موشک مین ریز ایران؛ فجر 5

آمریکا ادعا کرده برای مقابله با مین ریزی ایران در تنگه هرمز به جزیره لارک حمله کرده است. آن گونه که صداوسیما اعلام کرده ظاهراً ایران قصد داشته از موشک فجر 5 برای مین ریزی استفاده کند و این مین در ناحیه کلاهک نصب می‌شده است. این موشک البته کاربرد هدف قرار دادن اهداف زمینی به عنوان موشک زمین به زمین را نیز دارد. تست این موشک پیش از شهادت سردار حسین سلامی و سردار امیرعلی حاجی زاده بدون اعلام این قابلیتش را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
جنگ افزار موشک فجر 5 حمله آمریکا به ایران جزیره لارک ویدیو لارک
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