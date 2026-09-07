امارات اجازه خروج به صیادان هرمزگانی را نداد

در حالی‌که بلیط بازگشت صیادان دستگیر شده در امارات به بندرعباس صادر شده بود در آخرین لحظه، طرف اماراتی بدون ارائه دلیل موجه، از خروج این شهروندان هرمزگانی جلوگیری کرد.

به گزارش تابناک؛ محمد سلیمانی اظهار کرد: بلیط بازگشت صیادان دستگیر شده در امارات به بندرعباس صادر شده بود و همه هماهنگی‌ها لازم بین مسئولان ایرانی و اماراتی برای بازگشت آنان صورت گرفته بود.

وی گفت: در آخرین لحظه، طرف اماراتی بدون ارائه دلیل موجه، از خروج این شهروندان هرمزگانی جلوگیری کرد.

این در حالی است که مسئول دفتر وزارت امور خارجه در هرمزگان صبح امروز از برنامه ریزی برای ورود این صیادان با پرواز کیش ایر از فرودگاه دبی در ساعت ۱۳ و سی دقیقه به میهن خبر داده بود و خانواده‌ها نیز برای استقبال، آماده بودند.

خانواده‌های ده صیاد اهل و ساکن شهرستان بندرلنگه اواخر مرداد به مسئولان هرمزگان اعلام کرده بودند که آنان برای صید به آب‌های خلیج فارس رفته و بازنگشته‌اند.

منبع: فارس