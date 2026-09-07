موضع استقلال درباره وضعیت انتقال محمد خلیفه

باشگاه استقلال با انتشار اطلاعیه‌ای، بر اعتبار و لازم‌الاجرا بودن توافقات و اسناد مربوط به انتقال محمد خلیفه تأکید کرد.

به گزارش تابناک، در پی اظهارات مطرح‌شده در رسانه‌ها پیرامون وضعیت انتقال محمد خلیفه، به اطلاع هواداران محترم می‌رساند که توافقات و اسناد منعقدشده در این خصوص، از منظر باشگاه معتبر و لازم‌الاجرا است و موضع استقلال در این زمینه تغییری نکرده است.

باشگاه استقلال ضمن پایبندی کامل به تعهدات خود، انتظار دارد سایر طرف‌های توافق نیز مطابق تعهدات پذیرفته‌شده اقدام کنند و بدیهی است این باشگاه در صورت هرگونه اقدام مغایر با توافقات صورت‌گرفته، از تمامی حقوق قراردادی و قانونی خود صیانت خواهد کرد.

با توجه به ماهیت قراردادی موضوع، باشگاه از ورود به جزئیات توافقات و پاسخگویی رسانه‌ای بیشتر در این خصوص خودداری خواهد کرد.

منبع: سایت رسمی باشگاه استقلال