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تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!
پس از اظهارات فرزانه صادق وزیر راه درباره هدایت هواپیماها بدون رادار و با استفاده از ناوبری Procedural (پروسیجرال / رویهای)، حالا ویدیویی منتشر شده که نشان میدهد دو هواپیمای مسافربری مکدانل داگلاس امدی-88 تابان و مکدانل داگلاس امدی-83 کاسپین در فاصله 300 متر از هم پرواز میکنند! هواپیماهای مسافربری معمولاً در ارتفاع کروز حداقل حدود 1000 فوت (305 متر) از یکدیگر جداسازی عمودی دارند. برای مقایسه، هواپیما در سرعت کروز حدود 800–900 کیلومتر بر ساعت در هر ثانیه حدود 220–250 متر حرکت میکند. بنابراین 300 متر یعنی فاصلهای که هواپیما میتواند در حدود یک تا یک و نیم ثانیه طی کند.
گزارش خطا
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نهایتا منجر به سانحه میشه باید هرچه سریعتر رادارها ترمیم و نصب بشه و همچنین از سازمان هوانوردی جهانی کمک گرفت اینطوری خدای ناکرده مشکل پیش میاد . البته کسی هم جوابگو تخواهد بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶