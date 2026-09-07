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کد خبر:۱۳۹۳۲۹۳
کد خبر:۱۳۹۳۲۹۳
3007 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

تصاویر پرواز بسیار نزدیک دو هواپیمای مسافربری ایران در آسمان!

پس از اظهارات فرزانه صادق وزیر راه درباره هدایت هواپیماها بدون رادار و با استفاده از ناوبری Procedural (پروسیجرال / رویه‌ای)، حالا ویدیویی منتشر شده که نشان می‌دهد دو هواپیمای مسافربری مک‌دانل داگلاس ام‌دی-88 تابان و مک‌دانل داگلاس ام‌دی-83 کاسپین در فاصله 300 متر از هم پرواز می‌کنند! هواپیماهای مسافربری معمولاً در ارتفاع کروز حداقل حدود 1000 فوت (305 متر) از یکدیگر جداسازی عمودی دارند. برای مقایسه، هواپیما در سرعت کروز حدود 800–900 کیلومتر بر ساعت در هر ثانیه حدود 220–250 متر حرکت می‌کند. بنابراین 300 متر یعنی فاصله‌ای که هواپیما می‌تواند در حدود یک تا یک و نیم ثانیه طی کند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر ناوبری پروسیجرال حمله به فرودگاه ویدیو سوانح هوایی پرواز پرخطر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
16
پاسخ
نتیجه نبود رادار
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
1
14
پاسخ
نهایتا منجر به سانحه میشه باید هرچه سریعتر رادارها ترمیم و نصب بشه و همچنین از سازمان هوانوردی جهانی کمک گرفت اینطوری خدای ناکرده مشکل پیش میاد . البته کسی هم جوابگو تخواهد بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
چشم اطاعت میشه. الساعه از سازمان جهانی درخواست میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
سخت نگیر بابا سپر به سپر که نکردن کلی فاصله است بینشون.
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